Flighty ajoute des widgets pour suivre son avion sur le lockscreen

L'application Flighty vient de passer en version 2.5 cette semaine avec de nombreuses nouveautés qui devraient intéresser les amateurs de ce genre de service. Celle qui propose de suivre en temps réel le statut de son vol en avion avec un tas d'informations utiles vient de franchir un cap avec notamment l'arrivée des widgets sur l'écran verrouillé. Bien évidemment, il faut iOS 16 installé sur son iPhone pour en profiter.

Touts les nouveautés de Flighty

Avec sa note de 4,8 sur 5, Flighty est certainement la plus aboutie de sa catégorie. Et cela n'est pas prêt de changer avec la dernière mise à jour qui apporte une tonne d'innovations.

Voici les widgets de l'écran de verrouillage, Shared With You, 5x plus de perspectives météorologiques, Open in Flighty, et plus encore.

Les widgets pour le lockscreen

Votre statut de vol en direct est désormais toujours disponible sur votre écran de verrouillage. Compte à rebours jusqu'à votre vol, météo du lieu d'arrivée, porte d'embarquement, et autre progression en vol sont à votre disposition. Flighty affiche toujours ce dont vous avez besoin, directement sur votre écran de verrouillage. iOS 16 est requis.

📆 Compte à rebours avant le départ

☀️ Voir la météo d'arrivée

🟢 Statut, porte et heure en direct

💺 Code de réservation, numéro de siège, ceinture de bagages

🛬 Barre de progression en vol - même hors ligne

Partagé avec vous

Le moyen le plus simple d'ajouter les vols de vos amis est arrivé. Si un ami vous envoie un lien Flighty dans iMessage, le vol apparaît automatiquement dans vos vols d'amis avec sa photo et son nom. Une solution qui s'appuie sur "Shared With You" d'Apple.

Météo étendue

Les prévisions météorologiques sont étendues à 10 jours à l'avance. La météo d'arrivée est affichée dans tous les vols, tous les widgets et les notifications push pertinentes. Propulsé par Apple Weather.

Ouvrir dans Flighty

Les liens Flighty dans iMessage, WhatsApp, Twitter et autre s'ouvriront, enfin, dans l'application native.

Options de widgets

Dernier point, l'app offre de nouveaux paramètres pour inclure/exclure les vols de vos amis dans les widgets.





Voilà, vous savez tout sur cette mise à jour de Flighty. Rappelons que ce compagnon qui permet aux plus anxieux (ou curieux) de tout savoir sur son avion et ses à-côtés dispose d'une version Pro qui débloque toutes les fonctionnalités, chose offerte à tous pour le premier vol. Sinon, il faut compter 5,99€/mois, 49,99€/an, ou 249,99€ à vie.

