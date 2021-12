La version Pro de l'application Flighty gratuite aujourd'hui

Comme de nombreuses personnes, on imagine que la plupart d'entre vous ressentent un stress à l'idée de prendre l'avion. Que ce soit pour un retard, un changement de dernière minute ou savoir quelle porte vous devrez prendre pour embarquer, les raisons peuvent être nombreuses.

Heureusement, depuis l'avènement des smartphones et des applications mobiles, certains développeurs proposent des solutions intelligentes pour traquer un ou plusieurs vols. C'est notamment le cas de Flighty (v2.2.0, 162 Mo, iOS 14.0) qui est l'une des références dans le milieu et qui "célèbre" la journée la plus chargée dans le trafic aérien à sa façon.



En effet, aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, les utilisateurs de l'application pourront découvrir la version Pro de cette dernière, gratuitement.

Flighty célèbre le jour de voyage le plus chargé de l'année

Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 23 décembre, est un jour un peu spécial : on parle du jour de voyage le plus chargé de l'année. Car oui, les fêtes arrivent dans quelques heures, et nombreux sont ceux à rejoindre leur famille ou s'évader pour célébrer Noël et Nouvel An.



Pour l'occasion, les développeurs de l'application Flighty ont décidé de débloquer le niveau pro gratuitement pour tous les utilisateurs, pour toute la journée. Dans cette dernière, on retrouve notamment les notifications push ultra rapides, les données de suivi en direct des vols entrants, les prévisions de retard et l'intégration à votre calendrier.



Une belle tentative d'attirer les utilisateurs à souscrire à la version Pro, qui a un certain coût : 5,99€/mois, 49,99€/an, ou 249,99€ à vie.

