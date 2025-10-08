GitHub adopte l'Apple ID pour simplifier l'accès aux comptes

La plateforme de développement GitHub vient d'intégrer l'authentification via Apple ID, offrant ainsi une alternative bienvenue aux développeurs iOS et utilisateurs de l'écosystème Apple.

Une connexion sécurisée pensée pour la confidentialité

L'option « Se connecter avec Apple », lancée par Apple en 2019, se distingue par son approche centrée sur la vie privée. Contrairement aux autres systèmes d'authentification sociale, elle permet de masquer son adresse email réelle tout en bénéficiant d'une authentification à deux facteurs automatique. Pour GitHub, cette intégration représente un gain de temps considérable : créer un compte ou lier un profil existant ne nécessite désormais que quelques clics, sans avoir à gérer un énième mot de passe.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement pertinente pour les développeurs Apple qui jonglent quotidiennement entre Xcode, TestFlight et GitHub. L'unification des identifiants réduit la friction et renforce la sécurité, surtout lorsqu'elle est combinée avec les passkeys ou l'authentification biométrique native aux appareils Apple. GitHub recommande toutefois d'activer la double authentification et d'ajouter une méthode de récupération de compte pour une protection optimale.



