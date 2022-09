The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch

Nintendo a enfin révélé le nom et la date de lancement de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Dans une bande-annonce, Nintendo a révélé le nouveau nom et la date de sortie du jeu, le 12 mai 2023, sur la Nintendo Switch.

La suite de Zelda : Breath of the Wild

Nintendo n'a évidemment pas montré grand chose du futur HIT dans la nouvelle bande-annonce, mais nous avons pu voir quelques plans d'action supplémentaires de Link. Nous avons également eu droit un aperçu supplémentaire d'un nouveau pouvoir de l'ardoise Sheikah qui semble inverser le temps - Link grimpe au sommet d'un rocher qui commence à tomber vers le haut. Comme dans une bande-annonce précédente, Link fait quelques grands bonds dans le ciel, avant d'atterrir sur une sorte de planeur en forme d'oiseau. Et il y a un bref moment où Link grimpe tout seul, donc il semble que nous allons escalader de vastes obstacles verticaux une fois de plus.

Voici la description officielle du jeu, tirée du communiqué de presse de Nintendo :

En plus des vastes terres d'Hyrule, le dernier opus de la série légendaire Legend of Zelda vous emmènera dans les cieux et dans un monde étendu qui va bien au-delà ! Attendez-vous à ce que l'immense aventure de Link recommence lorsque The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sortira sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a fait ses débuts en 2017, le jour même de la commercialisation de la Switch. Ce fut un énorme succès critique et commercial, et la suite est très attendue depuis. Le nouveau jeu a été initialement annoncé avec une fenêtre de sortie en 2022, mais en mars, Nintendo l'a repoussé d'un an, soit 2023. Ce n'est pas le seul jeu majeur à avoir été repoussé à 2022. Une poignée de titres de grands éditeurs, dont Starfield, Redfall, Harry Potter Legacy et Forspoken, ont été repoussés à 2023 cette année.



Et voici la bande-annonce vidéo :