L'IA dans iOS 18 a été actée après que Craig Federighi a testé Github Copilot à Noël 2022

Alors que certains nous prédisent une révolution de l'iPhone avec iOS 18 la semaine prochaine, le Wall Street Journal a publié un article intéressant sur la genèse de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le logiciel d'Apple, notamment sur la manière dont l'entreprise a décidé de prendre un risque.

Apple inspiré par Microsoft

Le rapport d'Aaron Tilley met notamment en évidence le moment où l'approche d'Apple en matière d'IA a changé. C'était à la fin de l'année 2022, pendant les vacances de Noël, que le vice-président directeur Craig Federighi a testé les fonctionnalités de complétion de code Copilot de Github. Impressionné, il a immédiatement lancé un projet interne dans le groupe d'ingénierie logicielle pour explorer et produire autant de fonctionnalités d'intelligence artificielle que possible.

Le papier du Wall Street Journal détaille aussi l'histoire et les tensions antérieures entre les équipes chargés du système d'exploitation dirigés par Craig Federighi et le travail effectué par la division IA et apprentissage automatique dirigée par John Giannandrea.



Les deux pôles se sont tirés dans les pattes, rendant difficile une synergie pourtant nécessaire. Les ingénieurs sous Federighi développaient simultanément leurs propres outils de reconnaissance d'images et de vidéos, estimant qu'il était plus facile de travailler de manière indépendante. Ils auraient même limité l'accès aux ressources informatiques aux autres équipes de l'entreprise.



Ces frictions ont cependant laissé place à la concorde, Giannandrea et Federighi ayant réussi à aligner leurs positions en 2023. D'après le rapport, les dirigeants d'Apple, frileux avec les nouveautés émergeantes, ont accepter de prendre des risques avec la technologie d'IA générative, quitte à sortir des produits au comportement parfois aberrant.

Les nouveautés IA à venir avec iOS 18

Tout cela devrait être officialisé lundi prochain, lors du keynote d'ouverture de la WWDC 24. Les fonctionnalités incluront un Siri conversationnel considérablement amélioré (avec d'autres fonctions d'assistant qui devraient arriver l'année prochaine), des résumés de notification, des réponses rapides aux messages et aux courriels améliorées par l'IA, une intégration plus poussée des services de transcription audio dans le système, une recherche Spotlight améliorée, une édition de photos générative par l'IA, une génération de documents assistée par l'IA, et bien d'autres choses encore comme la reconnaissance mathématiques ou la création d'emojis personnalisés.



Côté développement, l'entreprise devrait également dévoiler une fonction d'autocomplétion enrichie par l'IA pour Xcode, soit comme Copilot chez Microsoft ou Gemini chez Android.



Pour se démarquer, Apple aurait prévu de gérer la plupart des requêtes en local sur l'appareil, histoire de mettre en avant une confidentialité toujours optimale dans ses appareils. L'entreprise devrait aussi dévoiler un partenariat avec OpenAI pour une expérience de chatbot de type ChatGPT.