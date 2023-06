Bon plan : ce support de vélo 360° pour smartphone est en promotion !

Ça y est, les beaux jours sont arrivés et vous allez peut-être faire des balades à vélo le week-end en famille ou entre amis. Afin de toujours garder un œil sur votre smartphone et vous permettre de trouver votre chemin, il y a les supports de vélo pour smartphone, des supports pour conserver votre iPhone en sécurité pendant une balade et qui vous offrent une visibilité en continu sur l'écran de votre précieux.

L'un des meilleurs supports d'iPhone pour vélo est en promotion

Pour une courte durée, l'accessoiriste Lamicall propose en ce moment une petite réduction sur son très populaire support de smartphone pour vélo. Avec plus de 10 000 avis publiés sur Amazon et une note de 4,5/5, cet accessoire arrive à convaincre chaque personne qui l'achète. Si ce support rencontre un tel succès, c'est qu'il y a une raison simple : il marie qualité, design et protection, les trois critères les plus recherchés quand on cherche un support à mettre sur le guidon de son vélo ou de sa moto.



Dans un premier temps, vous trouverez avec cet accessoire une grande compatibilité, il est capable de maintenir des smartphones allant de 4,7 pouces jusqu'à 6,8 pouces, ce qui le rend compatible avec toutes les générations d'iPhone, mais aussi un tas de smartphones Huawei, Samsung, Sony, Nokia... Le seul détail où il faut être vigilant, c'est que si votre smartphone a une épaisseur supérieure à 15 mm, il ne pourra pas aller sur ce support.

Comme l'explique l'accessoiriste, l'installation est extrêmement simple, elle peut même être faite d'une main tellement qu'il est facile de placer et de sécuriser le maintien de votre smartphone sur le support. Le support inclut quatre coussinets en silicone qui permettent de maintenir votre iPhone et d'éviter les vibrations, comme ça, il ne s'abîme pas, même sur les chemins les moins stables.



Ce support possède aussi une rotation à 360°, cela vous permet de passer votre iPhone en mode portrait ou paysage, à vous de choisir comment vous souhaitez disposer votre iPhone en face de vous. À noter que les applications de cartographies comme Apple Plans prennent en charge les affichages horizontaux ou verticaux !



Le support est disponible en finition jaune ou noire, voici les tarifs en promotions :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.