iPadOS 15.4 permet d’avoir les boutons de volume dynamiques sur tous les iPad

Après une publication d'iOS 15.3 et d'iPadOS 15.3 hier, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir un nouveau programme de bêta avec cette fois-ci iOS 15.4, iPadOS 15.4,...

Après la publication de la première bêta d'iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4, Apple poursuit ce soir son programme de bêta pour les futures mises à jour logicielles qui arriveront...

Apple publie ce soir les troisièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs à des fins de test. Ce nouveau firmware arrive une semaine après la...

Apple publie ce soir la quatrième bêta des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs à des fins de test. Ce nouveau firmware arrive une semaine après la...

Apple publie ce soir la bêta 5 des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs. Il s'agit d'une nouvelle version dans le programme de bêta avant la Release...

Après le premier keynote de 2022, Apple publie ce soir la version RC des mises à jour iOS 15.4 et iPadOS 15.4 auprès de ses clients. Il s'agit d'une nouvelle version qui sera directement...

Repérée par Matt Birchler , la nouvelle option de personnalisation des boutons de volume est enfin disponible sur davantage d'iPad que le dernier mini. Pour commencer, il faut la version Release Candidate d’iPadOS 15.4, ou bien la version finale qui arrive la semaine prochaine. Les bêtas précédentes ne permettent pas d’avoir la nouveauté. Le réglage par défaut activé sur l'iPad est celui des "commandes de volume à position fixe". Mais maintenant, avec la possibilité de désactiver cette option, les "boutons de volume changeront dynamiquement en fonction de l'orientation de votre iPad" nous précise Apple. Bien que cela puisse prendre un certain temps pour s'y habituer, il est agréable d'avoir l'option de boutons dynamiques quand on manipule souvent sa tablette. Si vous êtes du genre à la laisser toujours dans la même orientation avec un Magic Keyboard par exemple, ce sera moins utile.

Lorsque l'iPad mini 6 a été lancé l'automne dernier, Apple a proposé une fonction d'orientation intelligente des boutons de volume pour s’adapter en toute circonstance à la prise en main de la petite tablette. Avec iPadOS 15.4, cette fonction a été étendue au reste de la gamme d'iPad. Voici comment modifier les boutons de volume de l'iPad en fonction de leur orientation sur iPad, iPad Air et iPad Pro.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.