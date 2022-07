Apple suspecte des problèmes de charge sur l'iPad mini 6 depuis iPadOS 15.5

Pour détecter les dégâts causés suite à des mises à jour logicielles, Apple observe de près les remontées que réalisent quotidiennement ses clients auprès de son service technique et sur les forums d'entraides (dont celui sur le site officiel d'Apple). Quand un incident devient trop récurrent, le géant californien n'hésite pas à mettre ses ingénieurs et développeurs sur le coup pour comprendre ce qui se passe et trouver une solution !

Des problèmes de charge sur l'iPad mini 6 ?

Selon un document publié à l'intention des fournisseurs de services et reçu par MacRumors, Apple examine les préoccupations des utilisateurs concernant le fait que l'iPad mini 6 pourrait cesser de se recharger après avoir été mis à niveau vers iPadOS 15.5. Cela toucherait une multitude d'utilisateurs qui commencent à être exaspérés par la façon à laquelle se recharge leur iPad mini 6.



À travers cette note de service, Apple sous-entend vouloir agir le plus rapidement possible, surtout que la version iPadOS 15.5 est disponible à tous les utilisateurs depuis quand même le 16 mai 2022.

La firme de Cupertino se dit consciente de réceptionner un grand nombre de mécontentements de la part des propriétaires d'iPad mini 6 qui n'ont plus de recharge normale ou une énorme difficulté pour atteindre les 100% dans un cycle normal.

Un nouvel iPad ou une nouvelle batterie d'iPad ne solutionnera pas ce problème, indique expressément Apple, prouvant ainsi qu'il est uniquement lié au logiciel. À l’heure actuelle, Apple teste la version bêta d'iPadOS 15.6, une mise à jour qui pourrait régler le souci de charge sur l'iPad mini 6.



En attendant, pour les situations les plus pénibles, Apple recommande aux utilisateurs de cette génération de tablette de redémarrer leur appareil en patientant la mise à jour logicielle qui résoudra l'anomalie. Le fait de redémarrer serait bénéfique sur le court terme et représente donc un remède temporaire face au problème de charge.