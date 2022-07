iPad mini 6 : le problème de charge est résolu avec iPadOS 15.6

Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un problème qui devenait répétitif sur les forums d'entraide : un souci de charge qui touchait énormément d'utilisateurs de l'iPad mini 6. Après plusieurs mois de difficultés et de mécontentement, les développeurs d'Apple ont enfin trouvé une solution fiable avec iPadOS 15.6.

Apple recommande d'installer iPadOS 15.6 sur iPad mini 6

Des interruptions en plein cycle de charge, des cycles qui n'allaient pas jusqu'à 100%, des iPad mini 6 qui refusaient de se recharger avec un autre accessoire USB-C... Depuis un certain temps, les utilisateurs de cette génération de tablette subissaient des difficultés quotidiennes pour recharger leur iPad mini.



Bonne nouvelle, avec la mise à jour iPadOS 15.6 qui est disponible depuis hier soir, les problèmes sont définitivement terminés, du moins d'après les retours de nombreux utilisateurs de l'iPad mini 6. La tablette aurait repris un fonctionnement normal dans la recharge, celle-ci est maintenant décrite comme complète et avec la rapidité attendue.

Pour rappel, voici ce qu'inclue iPadOS 15.6 dans la note de mise à jour :

- L'application TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d'avancer rapidement

- Corrige un problème où les paramètres pouvaient continuer à afficher que le stockage de l'appareil est plein même s'il est disponible.

- Corrige un problème qui pouvait ralentir ou arrêter les appareils braille lors de la navigation dans le texte dans Mail

- Corrige un problème dans Safari où un onglet pouvait revenir à une page précédente

- Corrige un problème où l'iPad mini (6e génération) pouvait ne pas détecter un chargeur ou un autre accessoire USB-C.

Il est bien sûr recommandé d'installer iPadOS 15.6 sur tous les iPad éligibles et surtout sur l'iPad mini 6 pour être à jamais tranquille avec les problèmes de recharge.

À noter que d'autres mises à jour ont aussi été lancées par Apple hier soir, on pense notamment à iOS 15.6, macOS 12.5, watchOS 8.7 et tvOS 15.6 qui sont officiellement sorties de leurs programmes de bêta.