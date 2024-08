MacBook Pro M4 : l’assemblage aurait déjà commencé

Il est toujours intéressant de savoir quand est-ce que commence l’assemblage d’un nouveau produit, cela permet de se rendre compte que l’annonce n’est plus très loin, mais surtout que le développement est définitivement terminé. Les MacBook Pro qui seront équipés de la puce M4, M4 Pro et M4 Max auraient déjà commencé leur production, selon un récent rapport.

Vers une commercialisation en fin d’année ?

Apple accélère la cadence en vue de sa prochaine génération de MacBook Pro. Selon les dernières indiscrétions autour du sujet, la production en série des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max, aurait débuté dès ce mois-ci. Ce timing pourrait permettre à la firme de Cupertino de respecter une fenêtre de lancement prévue pour la fin de l’année 2024.



D’après l’analyste Ross Young, les écrans des futurs MacBook Pro sont déjà en cours d’expédition. Apple aurait demandé à ses fournisseurs de réaliser des expéditions massives pour assembler rapidement les nouveaux MacBook. Cette initiative de l’Apple Park indique clairement qu’Apple veut s’assurer que les stocks soient prêts pour un lancement dans les mois à venir, probablement en octobre ou novembre.

Confirmation des puces M4 Pro et M4 Max

Mark Gurman de Bloomberg a confirmé il y a plusieurs semaines que les MacBook Pro de 2024 intégreront bien les nouvelles puces M4 Pro et M4 Max, des puces avec des performances impressionnantes qui risquent de faire beaucoup parler d’elles dans les benchmarks dès la disponibilité des MacBook Pro. Le journaliste a expliqué qu’Apple prévoit de lancer au total trois nouveaux Mac équipés de la puce M4 standard. Ces appareils incluraient un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, un Mac mini et un iMac. Cette stratégie viserait à renforcer la compétitivité des appareils d’Apple en matière de performances, surtout face aux PC dotés des derniers processeurs Intel et AMD.

Un cycle de renouvellement rapide

Apple a l’habitude de renouveler ses MacBook Pro selon un cycle d’environ 12 mois. Bien que ce ne soit pas systématique, cela a souvent été le cas dans le passé. Le lancement des modèles actuels, équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max en octobre dernier, donne du poids à la théorie d’un lancement imminent pour les modèles avec les puces M4.



Si les rumeurs se confirment, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max pourraient être dévoilés au cours du dernier trimestre de 2024. Quant aux prix, ils devraient rester similaires à ceux de la génération actuelle, ce qui serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs envisageant un renouvellement.



