AirPods 4 : le bouton d’association change d’emplacement

Vous pensez tout connaître des AirPods 4 après la présentation qui a eu lieu lundi soir ? Figurez-vous qu’on continue à en apprendre sur les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple. Après la déception du câble USB-C qui disparaît du packaging, on apprend maintenant que le bouton d’association des AirPods 4 ne se trouvera plus à l’arrière du boîtier de charge !

Apple change l’emplacement du bouton d’association

Apple a introduit un changement avec les AirPods de quatrième génération : la disparition du bouton de configuration physique qui se trouvait à l’arrière du boîtier des précédentes versions. Ce bouton, utilisé pour connecter les AirPods en Bluetooth à de nouveaux appareils, nécessitait une pression prolongée pour lancer la connexion.



Sur les AirPods 4, Apple a remplacé ce bouton par un mécanisme capacitif dissimulé à l’avant du boîtier de charge. Désormais, pour activer le mode de couplage, il suffit d’ouvrir le boîtier et d’appuyer deux fois sur l’avant. Cette nouvelle méthode rend la procédure plus simple et intuitive, sans avoir à maintenir le bouton enfoncé comme auparavant.

Il permet aussi de réinitialiser les AirPods

Ce bouton capacitif remplit aussi une autre fonction : la réinitialisation d’usine des AirPods. Pour cela, il suffit d’appuyer trois fois ou de maintenir une pression prolongée sur le devant de la boîte des AirPods. On retrouve là une approche qu’on a l’habitude de voir sur les produits Apple : la simplicité et le côté pratique.



Les AirPods 4 sont déjà disponibles en précommande sur l’Apple Store en ligne et chez les revendeurs agréés comme Amazon. Leur sortie officielle en France est prévue pour le vendredi 20 septembre, date à laquelle ils seront accessibles au grand public.



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.