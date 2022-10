Coup de génie ? Anker sort un cube de recharge MagSafe sur l'Apple Store en ligne

Pour la recharge multi-appareils, on a l'habitude de voir des tapis de charge permettant de recharger jusqu'à 3 appareils différents en simultané. L'inconvénient des tapis de charge, c'est que cela peut prendre de la place sur un meuble ou une table à chevet. Anker a peut-être trouvé la solution pour séduire les consommateurs qui n'ont pas été attirés par ce type d'accessoire. Et si vous rechargiez votre iPhone, Apple Watch et votre paire d'AirPods sur un cube ?

Voici le Cube 3-en-1 Anker avec MagSafe

Depuis moins de 72 heures, Apple propose sur son Apple Store en ligne un nouvel accessoire de la célèbre marque Anker. Cette nouveauté s'appelle le Cube 3-en-1 avec MagSafe, il s'agit d'un simple cube alimenté en USB-C et qui a 3 emplacements dédiés à un iPhone 12 minimum, une paire d'AirPods et une Apple Watch. On retrouve à l'arrière du cube un témoin lumineux indiquant que la recharge est en cours.



Voici comment Apple présente ce nouvel accessoire pour le moins surprenant et inhabituel :

Le Cube 3-en-1 Anker avec MagSafe assure une recharge sûre, rapide et simultanée pour votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch. Avec son design cubique ultra-compact et portable, vous n’aurez plus de problème de batterie pendant vos vacances ou vos déplacements professionnels. Le chargeur 3-en-1 vous permet de recharger votre iPhone 12/13/14, votre Apple Watch et vos AirPods, très simplement au même endroit.

Grâce à ce cube conçu par Anker, vous retrouverez plusieurs avantages :

Une simplicité pour le transport dans un sac à dos ou à sac à main

Une limitation de l'espace utilisé sur un meuble

Une recharge sans fil rapide jusqu'à 15 W pour l'iPhone 12, iPhone 13 ou iPhone 14

Une charge polyvalente dans différentes orientations (pratique pour mettre l'iPhone en mode portrait ou paysage)

Dans le pack, vous recevrez le cube de recharge, mais aussi un câble USB-C vers USB-C d'une taille de 1,5 mètre ainsi qu'un adaptateur secteur de 30 W qui permettra de répartir convenablement l'énergie entre les trois appareils en cas de recharge simultanée.

Au niveau des dimensions, on retrouve une hauteur, longueur et largeur de 6 cm, le cube pèse seulement 438 g sans les appareils dessus (évidemment).

Prix et disponibilité

Comme c'est le cas avec la majorité des produits disponibles sur l'Apple Store en ligne, la facture va être salée. Anker propose cet accessoire à 159,95€, on imagine qu'Apple se réserve une belle commission sur chaque vente, ce qui peut expliquer ce tarif assez élevé comparé à d’autres accessoires de recharge MagSafe 3-en-1!

Les expéditions commencent à partir du 15 novembre pour une commande dès aujourd'hui. Pour le moment, le retrait dans un Apple Store n'est pas encore accessible.