iOS 15.5 permet d'ajouter une carte cadeau Apple dans Wallet et de payer avec

Un autre avantage de l'Apple Account Card est qu'il est désormais plus facile d'accéder au solde de l'Apple ID. La carte apparaît presque automatiquement dans l'application Wallet. Il suffit d'appuyer sur le bouton "+", puis de terminer la configuration en appuyant sur "Ajouter un compte Apple". En revanche, d'après nos tests, tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette carte. Il semble qu'il faille une certaine somme pour être éligible. Il faut en tout cas obligatoirement iOS 15.5 minimum. Voilà, si vous souhaitez faire un cadeau à un enfant ou à un ami qui possède un iPhone, un iPad ou un Mac, pensez aux cartes Apple à partir de 15 euros .

Le solde de votre compte peut être utilisé pour acheter des produits, des accessoires, des applications, des jeux et bien plus encore en ligne ou en magasin avec Apple Pay.

Intitulée "Apple Account Card", cette carte vient remplacer l'iTunes Pass, qui était un laissez-passer que les utilisateurs pouvaient ajouter à l'application Wallet pour vérifier le solde associé à leur Apple ID. Ce dernier comportait un datamatrix qui permettait aux clients d'acheter des produits dans les Apple Stores. Désormais, les clients peuvent donc faire comme avec une carte Apple Pay normale. De cette façon, au lieu de devoir montrer le flash code pour régler la note, le client pourra directement payer via Apple Pay. C'est la même chose pour s'offrir une application ou un film par exemple sur les services de Cupertino.

Si vous recevez une carte cadeau pour vous faire plaisir sur l'App Store ou l'Apple Store, une fois le code saisi sur votre compte, elle est visible dans les apps respectives, App Store et Apple Store. Après l'installation d'iOS 15.5, elle peut également être associée à une nouvelle carte dans l'application Wallet.

Une semaine après la sortie d'iOS 15.5 , nous découvrons encore des nouveautés. Cette fois, cela concerne l'application Wallet (renommée Cartes en France) qui permet enfin d'accueillir une carte de compte Apple, les fameuses cartes iTunes et App Store. En plus d'afficher le solde du crédit Apple attaché à un identifiant Apple, vous pouvez carrément payer avec.

