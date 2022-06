La carte cadeau d'Apple permet enfin d'acheter du matériel en France

Il aura fallu du temps mais nous y sommes enfin ! À partir de maintenant, la carte cadeau d'Apple est activable sur tous les produits de la marque. Il sera donc possible d'acheter le nouvel iPhone ou les derniers AirPods avec des cartes cadeau.

La carte cadeau d'Apple gagne de l'intérêt

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de cartes cadeau Apple. Comme mentionné sur la page officielle, les cartes cadeau peuvent désormais être utilisées pour acheter des produits en Apple Store et sur l'Apple Store en ligne.



Jusqu'à présent, le service proposé en France permettait uniquement de s'en servir sur des biens numériques pour acheter des apps, jeux, films... La carte cadeau pouvait aussi être ajoutée sur le solde de votre compte iCoud pour régler les abonnements.

Maintenant, vous pouvez vous rendre sur l'Apple Store en ligne ou directement en boutique et vous servir de votre Apple Gift Card pour acheter des produits et des accessoires. Que ce soit un iPhone, un Mac ou encore une Apple Watch, tout est possible.



Pour rappel, la carte cadeau de la pomme peut être alimentée d'un montant de 25 €, 50 €, 100 € ou de la somme de votre choix entre 100 € et 150 €. Avec cette nouvelle possibilité dans notre pays, la carte cadeau d'Apple devrait gagner en popularité. Vous pouvez notamment en acheter sur Amazon.



Au passage, merci à Mathieu de nous avoir prévenu de ce changement par email.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.