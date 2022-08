Apple offre une carte cadeau de 50 € pour l'achat d'une Apple TV 4K

Vous l'avez peut-être remarqué, l'Apple Store en ligne était fermé ce matin un peu partout dans le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Une heure plus tard, le site de vente en ligne de la firme de Cupertino était de nouveau accessible, mais sans nouveauté visible. En fait, seul un petit bandeau a été ajouté sur la page de l'Apple TV 4K. Il donne droit à une carte cadeau de 50 euros.

Une carte cadeau en guise de promotion

Alors que certains misaient sur un nouveau produit inattendu d'Apple, la société de Tim Cook a simplement mis à jour son site avec quelques ajustements. Le plus intéressant est donc la "promotion" sur l'Apple TV 4K, la petite boîte noire vendu normalement 199 euros et rarement remisée. Si vous cherchiez à vous en procurer une, sachez qu'il s'agit du dernier modèle 2021 qui est plus performant et qui propose un port HDMI 2.1 qui autorise notamment la HDR en 4K.

Pour mémoire, voici les principales nouveautés de l'Apple TV 4K (2 Gen) :

HDR 4K / Dolby Vision

A12 Bionic

Nouvelle télécommande

HDMI 2.1 ARC

Wifi 6

Compatible Thread

Balance des couleurs pour améliorer l'image

La carte cadeau de 50 euros est valables dans tous les Apple Store, en ligne ou physique. L'offre d'Apple dure du 1er août au 15 août.

Les clientes et clients reçoivent une Apple Gift Card à l’achat d’une Apple TV dans un point de vente participant jusqu’au 15 août inclus. Une seule (1) Apple Gift Card par Apple TV avec une limite maximale d’achat de deux (2) par personne. Offre soumise à des conditions de disponibilité. Dans la limite des stocks disponibles. Une réduction correspondant à la valeur de l’Apple Gift Card sera appliquée au prix de l’Apple TV éligible, mais tous les articles figurant dans le panier seront facturés, y compris l’Apple Gift Card. Offre non cumulable avec d’autres promotions Apple ou offres de financement s’adressant aux clientes et clients finaux dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec le Programme d’achat pour les membres des équipes Apple (EPP) ou les tarifs de fidélisation des entreprises.

Qui se laisse tenter ? Rappelons qu'Amazon propose l'Apple TV 4K 64 Go à 205€.

