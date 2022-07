Apple offre une carte cadeau pour l'achat d'une Apple TV 4K aux US (bientôt l'upgrade ?)

Apple n'a pas la réputation d'être une entreprise généreuse en proposant des réductions ou en offrant des cadeaux pour toute commande. Du coup, dès que cela arrive, on ne peut pas s'empêcher de se demander "qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative ?". Aux États-Unis, Apple a lancé une opération assez spéciale, on vous explique tout !

Achetez une Apple TV 4K, recevez une carte cadeau de 50 dollars

Il y a quelques heures, Apple a lancé une opération spéciale sur son Apple Store en ligne, l'entreprise propose une carte cadeau de 50 dollars pour tout achat d'un Apple TV 4K en stockage 32 Go ou 64 Go. Cette offre exceptionnelle va durer jusqu'au 14 juillet inclus, les clients pourront profiter d'une cagnotte de 50 dollars à dépenser exclusivement sur une autre commande via l'Apple Store en ligne ou dans une boutique physique. Les clients ne pourront pas dépenser cette somme sur l'App Store, sur l'iTunes Store ou sur tout autre service d'Apple, une décision assez regrettable !



Ce geste d'Apple envers les consommateurs américains pourrait laisser penser à l'arrivée imminente d'une prochaine génération d'Apple TV, car il est vrai que ce n'est pas du tout dans les habitudes d'Apple d'offrir des cartes cadeaux pour l'achat d'un produit hors période de Black Friday.

Cette volonté de liquider le stock se constate également dans les conditions de l'offre, Apple mentionne une carte cadeau par Apple TV 4K acheté dans la limite de 2 articles. Le bon plan est évidemment sous réserve de stock et cela ne sera plus valable une fois le stock épuisé.

Une carte cadeau qui arrive juste après... une rumeur !

C'est peut-être une coïncidence, mais cette soudaine générosité d'Apple intervient après une rumeur publiée il y a tout juste 5 jours. En effet, celle-ci mentionne le lancement prochain d'une Apple TV 4K avec une puce A14, ce qui permettra une performance optimale pour les jeux et autres applications gourmandes. Cette indiscrétion ne vient pas de n'importe qui puisqu'elle a été engagée par le journaliste Mark Gurman, qui a un niveau de fiabilité impressionnant quand on regarde son historique de rumeurs.



Apple pourrait donc avoir commencé la diminution de la production de l'Apple TV 4K et enclenché l'écoulement des stocks afin de faire de la place à la nouvelle génération qui n'est plus loin. Cette pratique est courante, surtout sur un produit qui souffre de la concurrence, ce qui est le cas de l'Apple TV 4K qui rencontre des difficultés face à des alternatives largement moins coûteuses. On pense par exemple à la Fire TV 4K Max d'Amazon ou encore à la Chromecast 4K avec Google TV. Ces deux produits sont environ 100€ moins cher que l'Apple TV 4K, une différence de prix que même un Apple Addict a du mal à ignorer...

