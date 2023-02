Bon plan : Apple offre un bon d'achat de 10€ pour l'achat d'une carte cadeau

Nous assistons à un fait très rare, Apple a décidé d'être généreux avec ses cartes-cadeaux toujours très populaires à l'approche de fêtes comme la Saint-Valentin. Pour une durée temporaire, le géant californien offre 10€ supplémentaire sur le montant de la carte-cadeau que vous choisirez. Un bon plan à saisir d'urgence !

Apple Gift Card sur Amazon

Vous prévoyez d’acquérir un nouveau produit Apple, un accessoire, une application sur l'App Store ou tout simplement de faire un cadeau à un proche ? Apple attire votre attention sur Amazon en vous offrant 10€ supplémentaire lors de l'achat d'une carte-cadeau de 25€, 50€ ou 100€.



La réduction ne s'applique pas au moment de l'achat, mais par le code promotionnel APPLEVDAY23 qu'il faudra saisir avant la validation finale de votre commande. À noter que si vous prévoyez d'acheter plusieurs cartes-cadeaux et profiter plusieurs fois de ce code, ça ne fonctionnera pas. Apple a limité l'utilisation à 1 code promotionnel par compte Amazon, vous avez toujours un moyen de contourner la limite si vous possédez plusieurs comptes Amazon !

Jusqu'à l'été 2022, les cartes-cadeaux permettaient uniquement l'achat de biens numériques pour obtenir des applications, séries, films... La carte-cadeau pouvait aussi être ajoutée sur le solde de votre compte iCoud pour régler les abonnements.



Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur l'Apple Store en ligne ou directement en boutique et vous servir de votre Apple Gift Card pour acheter des produits et des accessoires. Que ce soit un iPhone, un Mac ou encore une Apple Watch, tout est possible, la firme de Cupertino a supprimé toutes les limites incompréhensibles qui ont duré pendant plus de 10 ans !

J'achète la carte-cadeau Apple avec 10€ de crédit supplémentaire offert

(N'oubliez pas le code promotionnel APPLEVDAY23)

