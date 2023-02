Quand un employé arrive aux 10 ans d'ancienneté, Apple offre un cadeau très rare !

Grâce aux multiples fuites des employés qui travaillent chez Apple, on sait parfois avec une grande précision comment ça fonctionne en interne et les cadeaux que fait le géant californien à ses employés. Une récente vidéo publiée sur YouTube montre que quand on arrive aux 10 ans d'ancienneté chez Apple, l'entreprise offre un beau cadeau de remerciement !

Voici le cadeau offert par Apple

Dans une récente vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut apercevoir un produit Apple assez inhabituel qui n'est pas disponible à l'achat et qui pourtant est en circulation dans le monde entier, mais uniquement pour les employés Apple. En effet, le géant californien offre une sorte de "trophée" quand un salarié est présent dans le groupe depuis 10 ans, Apple présente cela comme un geste de reconnaissance pour récompenser la fidélité et un remerciement pour la contribution à faire évoluer l'entreprise.



Ce produit Apple est fabriqué à partir du même aluminium qu'on retrouve sur les appareils Apple, au toucher, vous aurez l'impression d'être en contact avec un MacBook Pro tellement que la ressemblance est frappante. On observe en gros le logo Apple en acier inoxydable et le numéro 10 sur l'un des côtés, pour marquer le coup des 10 années dans l'entreprise.

En ouvrant le packaging, l'employé peut apercevoir un message de félicitations signé par Tim Cook, le CEO d'Apple a écrit :

Félicitations pour avoir atteint ce moment marquant. Le travail que vous avez accompli, les défis que vous avez rencontrés et les percées que vous avez rendues possibles - ils s'ajoutent tous à une contribution profonde et durable à la mission d'Apple de changer le monde pour le mieux. Au nom de tous les membres d'Apple, merci pour tout ce que vous apportez à notre voyage ensemble.

Une autre note fournit plus de détails sur la récompense :

Votre prix de 10 ans est fabriqué à partir du même aluminium de la série 6000 que nous utilisons pour fabriquer nos produits. Les restes du processus de production sont collectés et reformulés pour créer un alliage 100 % recyclé et sur mesure. L'alliage est coulée en lingots longs, puis chaque lingot est coupé en blocs qui sont usinés à la taille finale. La surface est finement perlée et les bords sont découpés en diamant. Le bloc est ensuite anodisé pour sceller la finition et créer une couche protectrice. Enfin, un logo Apple en acier inoxydable est fixé au centre.

Selon le YouTuber DongleBookPro qui est à l'origine de la vidéo, Apple enverrait également d'autres trophées aux employés qui sont dans le groupe depuis plus longtemps. Il y aurait une récompense pour les 20 et 30 ans de fidélité !