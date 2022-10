L'app Bandbreite qui permet de voir tous les bracelets d'Apple Watch reçoit une mise à jour

Saviez-vous qu'il existe une application sur iOS qui permet de voir tous les bracelets d'Apple Watch qu'a sorti Apple depuis 2015 ? Cette application est disponible sur l'App Store, elle s'appelle Brandbreite. Peu connue en France, elle fait un véritable carton aux États-Unis avec une tonne de téléchargements depuis son lancement en septembre 2020.

Bandbreite répertorie plus de 600 bracelets d'Apple Watch

Bandbreite est une application iOS qui donne des informations détaillées sur chaque bracelet officiel de l'Apple Watch qui a été commercialisé jusqu'à aujourd'hui. Ces informations comprennent des détails tels que :

La couleur du bracelet

Sa date de sortie

Son numéro de modèle

Son prix de vente

Vous pouvez également suivre les bracelets que vous possédez déjà à l'aide de cette application avec des statistiques et des informations sur votre collection, comme les couleurs que vous préférez et le nombre bracelets que vous avez chez vous. Vous l'aurez compris, en plus de découvrir de nouveaux bracelets, vous pouvez enregistrer votre propre petite collection dans l'app !

Qu'est-ce qu'apporte la mise à jour publiée cette semaine ?

La mise à jour de Brandbreite fournit plusieurs nouveautés :

Ajout des galeries à quasiment toutes les fiches de bracelets. Vous pouvez voir plus de détails sur votre bracelet préféré, ou évaluer tous les bracelets pour votre liste de souhaits.

La taille des images en mode grille et sur les détails des bracelets a été augmentée. *Partagez un aperçu de votre collection avec notre nouvelle carte de rapport, disponible dans la section "Stats and Insights" de votre collection.

La taille des images lors de l'utilisation de la vue en grille et des détails de la bande a été augmentée.

Partagez un aperçu de votre collection avec un ami via le nouveau bulletin, disponible dans "Statistiques et aperçus" de votre collection.

La base de données a été complètement actualisée et est désormais connectée à une toute nouvelle API plus rapide.

Séparation de la description des faits supplémentaires sur les détails des bracelets, afin que vous puissiez trouver plus facilement les informations que vous pourriez rechercher.

La mise à jour apporte aussi quelques correctifs comme la possibilité de repérer le numéro de modèle le plus récent des bracelets, le design a été reçu et quelques bugs ont définitivement disparu.



Si vous possédez plusieurs bracelets d'Apple Watch, que vous souhaitez en découvrir un nouveau (parmi les 620 qui existent, vous allez peut-être celui qui vous convient), l'application Brandbreite est celle qu'il vous faut.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le téléchargement de l'app est entièrement gratuit.

