Persona 5 : The Phantom X annoncé sur iOS et Android !

Le studio Perfect World Games a annoncé le jeu Persona 5 : The Phantom X pour iOS et Android. Persona 5 : The Phantom X est un tout nouveau titre mobile basé sur l'univers de ...Persona 5. Il se déroule à Tokyo et propose une histoire originale de nouveaux voleurs fantômes. Si vous n'avez pas encore joué à Persona 5, sachez qu'il a été porté sur toutes les plateformes depuis octobre 2022. D'après les développeurs, Persona 5 : The Phantom X suivra l'esthétique de son aîné avec des changements apportés au style de jeu et à l'interface pour mobile.

Un premier jeu Persona 5 sur mobile

Regardez la bande-annonce de gameplay via Gematsu sur YouTube ci-dessous :

Si vous n'avez jamais joué à Persona 5, sachez qu'il s'agit d'un RPG extraordinaire à bien des égards. Stylisé à souhait, son intrigue est intéressante et pleine de rebondissements, ses personnages sont fascinants, et son gameplay est parfaitement pensé. Le seul hic, outre son style graphique qui peut rebuter, c'est sa durée de vie qui est énorme. Oui, il faut compter plus de 100 heures.



Pour l'instant, Persona 5 : The Phantom X n'a pas de date de sortie confirmée ni de sortie en Occident. Il s'agira d'un jeu gratuit avec des achats d'applications et un test est prévu pour le 29 mars en Chine d'après le site officiel. En tout cas, il est surprenant qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que quelqu'un travaille avec Atlus sur un jeu mobile Persona.