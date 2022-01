Total War: Medieval II annoncé sur iOS et Android (+ vidéo)

Après une période d'accalmie, Feral Interactive revient avec un nouveau portage mobile : Total War : Medieval II sur iOS et Android. Ce sera la première sortie du développeur depuis le brillant Alien Isolation qui a été le dernier bon jeu de l'année 2021.



Total War : Medieval II fait suite à Rome : Total War et ses extensions qui ont débarqué en 2019.

Total War : Medieval II se montre en vidéo

Voici donc un autre classique de Creative Assembly qui arrive bientôt sur mobile avec une foule d'améliorations, des commandes tactiles, et plus encore. Total War : Medieval II a fait ses débuts sur les plateformes PC en 2006 et est le quatrième jeu de la saga principale.



Encore une fois, loin d'être un simple Civilization, Total War Medieval 2 est un RTS qui mise gros sur son moteur graphique (encore convaincant) et surtout sur son gameplay très axé sur les joutes. Ces dernières profitent d'un nouveau traitement plus qualitatif que jamais. Le tout est fièrement représenté en 3D temps réel et devrait permettre soit de relever le défi classique du mode histoire, soit de réaliser des parties rapides particulièrement adaptées aux mobiles. Parmi les nouveautés marquantes de Medieval II, on note la possibilité de bâtir des villes ou des châteaux (on peut transformer l'un en l'autre) ainsi que les défis proposés par différents protagonistes pour amener de la variété.



Regardez la bande-annonce de Total War : Medieval II pour iOS et Android ci-dessous :

L'annonce de la sortie implique que iOS et Android arriveront en même temps. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android qui devaient habituellement attendre un certain temps avant que les portages n'arrivent. Il est intéressant de noter que Total War : Medieval II a également reçu une extension Kingdoms en 2007. Il est probable qu'elle sera disponible plus tard sous forme d'achat intégré à l'application.



Le jeu est prévu pour sortir au printemps prochain, entre mars et juin donc.