Netflix fait payer le partage de mot de passe en Espagne, Portugal et Canada

Comme prévu l'an passé, Netflix s'attaque aux mots de passe partagés en mettant fin aux comptes utilisés par plusieurs personnes. Après l'Amérique latine, le service de streaming étend sa nouvelle politique au Canada, en Espagne, au Portugal et en Nouvelle-Zélande.

Ce qui nous attend en France

Dans ces quatre pays, les personnes qui partagent un compte avec d'autres ne vivant pas sous le même toit devront payer pour un "membre supplémentaire". Les prix sont les suivants :

Espagne - 5,99 euros

Portugal - 3,99 euros

Canada - 7,99 $ CAD

Nouvelle-Zélande - 7,99 $ NZD

Les prix s'entendent par personne, et il est possible d'ajouter jusqu'à deux personnes supplémentaires à un abonnement Netflix Standard ou Premium existant. Oui, c'est un tarif très salé, qui entend lutter contre le partage sauvage qui fait apparemment perdre des milliards à Netflix. Pas sûr que cela ait l'effet escompté, bon nombre de clients ayant indiqué qu'ils allaient arrêter leur abonnement car ils ne peuvent pas payer 15 euros tout seul. L'entreprise est bien consciente qu'il ne s'agit pas d'une "mesure universellement populaire", car elle a déclaré qu'elle s'attendait à une "réaction d'annulation" à mesure que la répression se poursuivrait.



D'après l'annonce de Netflix, le coût supplémentaire permettra à chaque personne d'avoir un profil, des recommandations personnalisées, un identifiant et un mot de passe. En somme, un véritable compte qui pourra être ciblé d'un point de vue marketing par la société.

Comment ça marche le partage payant ?

Pour cela, Netflix exige des clients qu'ils définissent un emplacement principal, afin de garantir que toute personne vivant dans le foyer puisse utiliser le compte Netflix. La société américaine précise qu'il sera toujours possible pour les abonnés de regarder du contenu en voyageant, avec quelques conditions qui laissent perplexe. Une partie du processus de blocage du partage de compte exige que les utilisateurs définissent un emplacement principal, et au Canada, Netflix indique que pour les personnes qui ont des résidences secondaires ou qui voyagent fréquemment dans un autre endroit, l'application Netflix doit être ouverte sur un appareil mobile tout en étant connecté au réseau Wi-Fi de l'emplacement principal une fois par mois.

Pour les membres possédant une résidence secondaire ou voyageant fréquemment, ouvrez l'application Netflix sur votre (vos) appareil(s) mobile(s) tout en étant connecté au réseau Wi-Fi de votre emplacement principal une fois par mois, puis lorsque vous arrivez au second emplacement.





Les règles de partage de mot de passe seront appliquées par le biais des adresses IP, des identifiants des appareils et de l'activité des comptes. Jusqu'à présent, Netflix n'a fait aucune annonce en France ou aux États-Unis, mais les prix au Canada et en Espagne nous donne une donne idée.



Selon Netflix, plus de 100 millions de ménages partagent des comptes, ce qui a un impact sur sa "capacité à investir dans de nouveaux programmes de télévision et films exceptionnels." L'entreprise affirme qu'un compte Netflix est "destiné à un seul foyer", une règle qu'elle a commencé à appliquer l'année dernière.



Netflix a déjà testé les restrictions d'accès aux comptes de plusieurs ménages dans plusieurs pays d'Amérique latine à l'été dernier, et a déclaré dans un communiqué de résultats du quatrième trimestre qu'elle prévoyait d'appliquer plus largement les règles contre le partage de mots de passe en 2023.



La fête est donc finie, ou en passe de l'être. Netflix a longtemps fermé les yeux sur le partage, tout en augmentant progressivement ses tarifs. L'avenir nous dira si ce virage à 180 degrés était une bonne idée.



Qu'en pensez-vous ? Une bonne nouvelle pour Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ ?