Immortality Parallaxe : le nouveau jeu de Sam Barlow est réservé aux abonnés Netflix

Immortality: Parallaxe est le tout nouveau jeu interactif signé Sam Barlow, le créateur de "Her Story".



Encore une fois, il s'agit d'un FMV (Full Motion Video) mais cette fois, il a été co-réalisé par Half Mermaid et surtout, il n'est disponible que pour les joueurs iOS et Android abonnés à Netflix. Un jeu qu'il faut tester d'urgence.

Découvrez le nouveau jeu Immortality Parallaxe

La sortie du jeu avait été initialement annoncée par Netflix il y a quelques mois, mais elle a été retardée sur iOS et Android afin de garantir la meilleure expérience possible aux joueurs. Les versions Xbox et Steam d'IMMORTALITY parues il y a quelques temps ont reçu d'excellentes critiques.



Regardez la bande-annonce d'IMMORTALITÉ sur Netflix ci-dessous :

IMMORTALITY raconte l'histoire de Marissa Marcel qui a réalisé trois films. Ces films ne sont pas sortis et elle a disparu.

Voici le synopsis :

Une starlette s'est volatilisée et ses films n'ont jamais été projetées sur le grand écran. Plongez-vous dans ces œuvres tombées dans l'oubli pour découvrir les secrets qui entourent sa disparition. Qu'est-il arrivé à Marissa Marcel ? Débordant de talent, de magnétisme et de beauté, cette jeune actrice était promise à un glorieux avenir… avant de s'évanouir dans la nature du jour au lendemain.

Immortality vous demande de :

Explorer des heures de pellicules provenant des 3 films jamais diffusés de l'actrice

Fouiner dans les extraits et les archives à la recherche des symboles qui pourraient mener à de nouveaux indices

Reconstituer l'histoire et découvrir les coulisses sombres et secrètes qui se cachent derrière les paillettes d'Hollywood.

Notre avis sur Immortality Parallaxe

Contrairement aux précédents jeux de Barlow, les joueurs n'ont pas un accès immédiat ou complet à l'intégralité des séquences disponibles. Au lieu de cela, ils commencent par une seule interview tirée d'un talk-show des années 60 et sont censés se développer de manière organique à partir de là. C'est là qu'intervient le premier mécanisme majeur du jeu : le "match cut".



Le "match cut" est une technique de montage couramment utilisée pour apporter de la clarté visuelle aux cinéphiles. Dans Immortality, cette technique est utilisée pour trouver des images composées de manière similaire dans différents films et autres médias. En mettant la scène en pause, les joueurs peuvent en examiner de petits aspects et, comme dans un jeu d'aventure de type "point & click", cliquer sur ce qui les intéresse. Cela les téléportera dans une autre scène où se trouve le même acteur ou un objet similaire. Au fur et à mesure que les joueurs se téléportent, ils ajoutent les scènes qu'ils trouvent à leur bibliothèque, et peu à peu, la véritable histoire émerge. Le "match cut" agit ici comme son homologue cinématographique en créant une continuité narrative, et non visuelle, pour le joueur.



Le jeu lui-même est structuré comme une machine de montage Moviola, et combiné avec la mécanique de "match cut", le joueur est capable de monter son propre "supercut" basé presque entièrement sur les vibrations. Bien que j'imagine que la plupart des joueurs l'utiliseront dans le but pour lequel il a été conçu, il y a beaucoup de place pour l'imagination. Le sentiment de participer activement à ce monde créé est renforcé par la présence d'une excellente musique de fond de Nainita Desai qui s'intensifie lorsque vous passez d'une scène à l'autre.



Immortality est un jeu remarquable. Il puise librement dans plusieurs époques du cinéma pour offrir une véritable exploration de ce que signifie, et de ce qu'il en coûte, de faire un art grandiose et utile. Les acteurs du jeu sont parfaits, à la fois en tant que "vraies personnes" qu'ils incarnent et dans leurs différents rôles de films dans le jeu. L'esthétique de chaque film est si fidèle à la réalité qu'il est facile de rester incrédule et d'accepter la fiction qu'il s'agit de films de 1968, 1970 et 1999.

Immortality va même jusqu'à provoquer une comparaison avec des films d'Alfred Hitchcock ou de David Lynch, tout en rappelant ses titres les plus connus que sont Telling Lies et Her Story.



Immortality est le meilleur jeu de Sam Barlow, notamment parce que c'est le titre qui fait le plus réfléchir.

Télécharger Immortality

Une chose à garder à l'esprit est que le téléchargement initial est très petit, mais vous êtes obligé de télécharger un peu plus de 12 Go pour jouer à IMMORTALITY sur iOS au moins. sur Xbox, c'est 30 Go qu'il faut récupérer.



Si vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez jouer à IMMORTALITY sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Immortality : Parallaxe