Le jeu Spiritfarer est disponible sur mobile pour les abonnés Netflix

Le tout dernier jeu mobile de Netflix est disponible depuis ce matin sous la forme du jeu primé Spiritfarer de Thunder Lotus. Spiritfarer est un jeu que tout le monde apprécie pour son histoire émotionnelle et son gameplay de gestion. Il excelle également par ses superbes graphismes où vous incarnez Stella, un capitaine de ferry qui construit un bateau pour explorer et prendre soin des esprits.

Spiritfarer débarque en "Netflix Edition"

Netflix commence à intégrer un certain nombre de jeux de renom à son offre de jeux mobiles comme le récent OxenFree, et Spiritfarer est certainement l'un des meilleurs exemples de portage de jeux existants. Si l'on en croit la description de l'App Store, le jeu a été porté par Playdigious, un gage de qualité.



Regardez la bande-annonce de Spiritfarer Netflix ci-dessous :

Caractéristiques de Spiritfarer :

Rencontrez des personnages inoubliables, chouchoutez-les et nouez des liens forts avec eux.

Construisez, gérez et améliorez votre navire.

Régalez-vous avec de somptueuses illustrations et animations dessinées à la main.

Travailler la terre, récolter des minéraux, pêcher, moissonner, cuisiner, tisser et fabriquer des objets : d'innombrables activités vous attendent !

Courez, sautez et glissez entre différents niveaux de plateforme conçus avec élégance.

Explorez un univers enchanteur et onirique. Cherchez et collectez des ressources afin d'optimiser votre bateau et de fabriquer des présents pour vos passagers.

Appropriez-vous l'aventure grâce à des options de personnalisation variées pour votre navire, votre personnage… et même le chat !

Détendez-vous pendant des heures grâce à un gameplay tout en finesse qui permet d'évacuer le stress.

Si vous souhaitez jouer à Spiritfarer sur votre mobile, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android, à condition d'avoir un abonnement Netflix en cours de validité. Spiritfarer est également disponible sur PC et consoles pour 29,99 €. Le prochain jeu Netflix devrait être Kentucky Route Zero.



Télécharger le jeu gratuit Spiritfarer Netflix Edition