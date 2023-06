Bold Moves+ est disponible sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de semaine, le premier jeu Apple Arcade de juin 2023 s'appelle Bold Move+, un match-3 qui devrait ravir les fans de Candy Crush avec une petite touche en plus. Ce genre indémodable ne vise pas les joueurs acharnés mais ceux qui recherchent un passe-temps capable de combler quelques minutes par jour.

Bold Moves+ mélange deux styles différents

Bold Moves+ offre une expérience de match 3 faite pour ne pas vous stresser. Préparez-vous à recevoir une dose quotidienne de positivité en vous attaquant à des puzzles de mots difficiles mais relaxants.

Dans ce jeu, vous devrez associer 3 couleurs pour rassembler des tuiles de lettres, surmonter des obstacles et résoudre des phrases qui dévoilent des citations et des affirmations inspirantes. Au fur et à mesure que vous progressez dans les chapitres du jeu, vous gagnez des récompenses, débloquez des boosters et participez à des événements à durée limitée. Le tout est sans achat intégré, ni publicité.



Mais Bold Moves+ c'est un peu plus que cela. Le jeu ne se contente pas de mettre à l'épreuve vos capacités cérébrales, il influera aussi sur votre état d'esprit. Participez aux événements hebdomadaires qui tournent autour de messages de force intérieure, de réflexion sur soi, de pleine conscience, de soins personnels, de bien-être et d'aventures passionnantes. Mettez vos talents de stratège à l'épreuve en associant, en échangeant et en collectant des lettres. Éliminez les couleurs, retirez les blocs et formez des mots en associant au moins trois lettres à la suite.



Voilà le jeu typique qui convient à toute la famille, que vous ayez 5 minutes ou 5 heures à perdre. Seul souci, il n'est pas encore traduit en français.

Télécharger le jeu Bold Moves+