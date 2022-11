Bob l'éponge: Solitaire distribue ses cartes sur Apple Arcade

Le jeu Apple Arcade de la semaine n'est autre que Bob l'éponge : Solitaire. Signé Nickelodeon, la plus célèbre des éponges est de retour. Mais attention ici, point d'aventure ou autre gestion, il s'agit d'un jeu de cartes sous-marin. Découvrons-le ensemble.

Bob l'éponge joue au Solitaire

Bob l'éponge a découvert le solitaire et est impatient de partager cette nouvelle avec toi et tous les habitants de Bikini Bottom ! Ce jeu de cartes est facile à apprendre, mais tu devras faire preuve de stratégie pour retirer toutes les cartes de la zone de jeu carrée.

Disponible pour tous les joueurs, SpongeBob SolitairePants ou Bob l'éponge : Solitaire en français, propose trois modes de jeu différents, idéal pour jouer seul ou à plusieurs.



Dans le mode Quête, Bob doit terminer les niveaux qui ne contient pas simplement un paquet de cartes, mais aussi quelques invités surprises qui sont un prétexte parfait pour relever des défis comme préparer un pâté de crabe ou attraper une méduse.



Ensuite, il y a le mode Bataille qui permet d'affronter des joueurs du monde entier lors de matchs en temps réel. Le but étant évidemment de terminer son paquet en premier, et ainsi remporter des points de réputation.



Enfin, pour les plus traditionnels, il y a le mode Classique avec ses 52 cartes qu'il faut ranger et empiler dans l'ordre et par couleur. Pour faciliter la tâche des débutants, 4 bulles de réserve sont à disposition pour mettre des cartes de côté et les utiliser ultérieurement.



Comme si tout cela ne suffisait pas, les développeurs ont imaginé des thèmes différents à collectionner, ainsi que des compétitions quotidiennes qui se traduiront par un classement en ligne. Qui sera le numéro un ?

Télécharger le jeu Bob l'éponge : Solitaire