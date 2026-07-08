Club Soko : un puzzle déjanté à la Sokoban dans une boîte de nuit

Club Soko, un puzzle inspiré du célèbre jeu japonais Sokoban, s'apprête à débarquer sur mobile avec son univers de type boîte de nuit underground. Développé par Miracle Tea Studios, le jeu sera disponible le 23 juillet 2026.

Un concept original et fun

Dans Club Soko, vous incarnez Maude, une artiste obsédée par le tagging. Votre mission est claire : infiltrer le Club Soko, taguer un maximum de murs tout en évitant les videurs, les fêtards ivres et autres obstacles nocturnes.



Le gameplay reprend les bases du Sokoban (pousser des blocs pour atteindre la sortie) mais avec une touche clubbing qui fait franchement mouche. Voici les caractéristiques clés du jeu :

Pousser, sauter, danser et même embrasser pour progresser.

Plus de 100 puzzles faits main.

6 chapitres avec leur propre ambiance musicale.

13 personnages caméo d’autres créateurs indie.

Mode chill music et option pour désactiver les vomissements !

Un Sokoban qui sort des sentiers battus

Club Soko n’est pas un simple puzzle. Il recrée l’ambiance d’une soirée en club avec humour, secrets cachés et un circle pit (les fameux cercles de danse). Les secrets du club vont bien au-delà de ce qu’on imagine. Le jeu propose également un système d’annulation pour corriger ses erreurs et une grande rejouabilité.

Disponible en précommande

Vous pouvez précommander Club Soko dès maintenant sur l’App Store. Le jeu sera compatible iPhone et iPad (iOS 16.6+), ainsi que sur le Play Store pour Android. Aucune donnée n’est collectée, respect de la vie privée garanti. Si vous aimez les puzzles originaux, l’humour décalé et les ambiances nocturnes, Club Soko s’annonce comme une excellente surprise estivale. Un Sokoban qui sort des sentiers battus, comme l'excellent QV en 2020.



Précommandez-le pour ne pas manquer sa sortie le 23 juillet.

Télécharger le jeu Club Soko