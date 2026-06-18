Sorties jeux : Monster Boy, And Roger et Pokémon Champions

Aujourd'hui, 6 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Monster Boy, And Roger et Pokémon Champions. Certains sont aussi disponibles sur Play Store pour nos amis sous Android.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Monster Boy Monster Boy (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.5, VF, 1.8 Go, iOS 17.0, FDG Entertainment GmbH & Co.KG) Monster Boy est un action-adventure plateforme coloré et moderne, suite spirituelle de la série culte Wonder Boy in Monster World, réalisé en collaboration avec son créateur original. Incarnez Jin qui peut se transformer en 6 formes animales aux capacités uniques (combat, plateforme, exploration) pour sauver le royaume de Monster World, affronter des boss mémorables et découvrir un vaste monde dessiné à la main avec plus de 15 heures d’aventure. LE JEU de la semaine, assurément ! Télécharger Monster Boy à 29,99 €





And Roger And Roger (Jeu, Aventure / Divertissement, iPhone, v1.2.2, VF, 392 Mo, iOS 13.0, Kodansha Ltd.) And Roger est un roman interactif (visual novel) émouvant et immersif d’environ une heure où une jeune fille découvre un inconnu à la place de son père un matin ordinaire. À travers des choix narratifs et une atmosphère troublante, ce titre premium explore une histoire touchante et psychologique, idéale pour ceux qui aiment les récits cinématographiques courts et profonds (disponible en 29 langues). L'autre HIT du jour ! Télécharger And Roger à 3,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

RF ONLINE NEXT RF ONLINE NEXT (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.27.12, VO, 374 Mo, iOS 15.0, Netmarble Corporation) RF Online Next est le successeur officiel du MMORPG sci-fi culte, avec des combats massifs à grande échelle, des mechas géants (Sacred Weapons), des raids world boss planétaires et un système de classes changeables librement. Ce titre gratuit propose des batailles PvP épiques, du vol libre et une expérience spatiale immersive pour des milliers de joueurs simultanés. Télécharger le jeu gratuit RF ONLINE NEXT

FlyWings 2026 Flight Simulator FlyWings 2026 Flight Simulator (Jeu, Simulation / Divertissement, iPhone, v26.05.17, VO, 2.9 Go, iOS 15.0, Thetis Consulting) FlyWings 2026 Flight Simulator est le simulateur de vol mobile le plus avancé à ce jour, avec des graphismes next-gen, des cockpits ultra-détaillés et une physique réaliste. Pilotez des avions de ligne, hélicoptères, jets de chasse ou l’Antonov 225, en mode mission ou vol libre, avec des aéroports célèbres comme Lukla ou JFK et un mode multijoueur. Très intéressant pour les amateurs de vol. Télécharger le jeu gratuit FlyWings 2026 Flight Simulator

Wrestling Wars Wrestling Wars (Jeu, Sports, iPhone, v1.1.0, VO, 479 Mo, iOS 15.0, Flat White Games) Wrestling Wars est un jeu de management de promotion de catch où vous devenez le General Manager : signez des catcheurs, bookez les matchs, gérez les rivalités et développez votre empire. Sans pubs, ce titre premium (achats pour version complète) offre une simulation profonde, des modes carrière et beaucoup de liberté créative pour les fans de wrestling. Télécharger le jeu gratuit Wrestling Wars