Pokémon Unite abandonne les pièces Aeos !

Seulement trois semaines après avoir libéré la puissance flamboyante de Méga-Dracaufeu X, Pokémon Unite souffle cette fois le froid en supprimant les pièces Aeos. Une alerte en jeu le confirme sans ambiguïté : à partir du 4 décembre 2025, ces jetons ne seront plus distribués du tout. Cela signe la fin de l'obtention de "Unite licences" via l'échange de pièces Aeos dans le "Unite Battle Committee". Si vous accumulez ces licences, c'est votre dernière chance d'en faire provision.

Pokémon UNITE modifie un point important

Les répercussions ne s'arrêtent pas là. Les cartes de boost Aeos ? Elles rejoindront le cimetière à la même date. Mais pas de panique (pas encore) : ces "Unite licences" tant convoitées ne disparaissent pas ; elles passeront simplement aux Aeos Gems comme nouvelle monnaie d'échange.

En effet, pour l'instant, les pièces Aeos et leur boutique d'échange persistent jusqu'en mai 2026, offrant aux joueurs un délai de grâce pour dépenser ce qui reste dans leurs coffres. Pourtant, l'annonce inquiète la communauté qui se demande, à en croire X et Reddit, qu'il s'agit peut-être du premier signe de déclin du MOBA. Un abandon de fonctionnalité dans la gestion des monnaies est un signal classique pour les jeux en phase terminale. Mais cela pourrait être tout le contraire, avec un volte-face audacieux vers un écosystème rafraîchi ? Seul le temps nous le dira.



Voilà qui rappelle que le monde du gaming est toujours plus impitoyable, avec des titres à succès qui disparaissent sans coup férir, les derniers en date étant Squad Busters ou encore COD Warzone Mobile.



Mais Pokémon Unite a encore de la marge, avec de nouveaux combattants et fonctionnalités à l'horizon. Quels sont les dresseurs parmi vous qui jouent régulièrement sur Unite ?

