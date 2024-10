AliveCor est ravie de l'interdiction de l'Apple Watch obtenue par Masimo

La société axée sur la santé connectée, AliveCor, a salué l'interdiction de vente de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis par l'International Trade Commission (ITC).



AliveCor, comme Masimo, accuse Apple de violer ses brevets liés à la technologie de santé utilisée dans l'Apple Watch. Alors que Masimo se concentre sur les capacités de détection de l'oxygène dans le sang de l'Apple Watch, AliveCor affirme qu'Apple enfreint son brevet avec sa technologie autour de l'électrocardiogramme.

Le bonheur des uns, fait le bonheur des autres !

En 2015, AliveCor a présenté à Apple un prototype de bracelet Apple Watch doté d'un capteur ECG intégré. Apple a ensuite dévoilé sa propre technologie ECG intégrée en 2018 avec l'Apple Watch Series 4, ce qui a conduit AliveCor à affirmer qu'Apple avait volé sa technologie et à demander à l'ITC d'interdire les ventes de l'Apple Watch aux États-Unis. AliveCor a également intenté un procès antitrust contre Apple, alléguant qu'elle compliquait inutilement l'accès des applications tierces aux données de fréquence cardiaque de l'Apple Watch. AliveCor commercialise toujours son Kardia Mobile à 149 € (sauf promotion sur Amazon à 129 €).

Dans une déclaration à nos confrères de 9to5Mac, AliveCor a exprimé son soutien à Masimo et a salué la décision d'interdire les ventes d'Apple Watch :

C'est la seconde fois en moins de 12 mois que le président Biden autorise un ordre d'exclusion limité (LEO) de la Commission du commerce international à s'opposer aux importations d'Apple Watch qui violent les brevets de petits innovateurs américains. En début d'année, le brevet d'AliveCor pour sa technologie d'électrocardiogramme personnel (ECG) autorisée par la FDA a été confirmé de la même manière et nous soutenons aujourd'hui la ténacité de Masimo dans son bras de fer avec Apple. Les entreprises innovantes et les consommateurs de soins de santé devraient être encouragés par le fait que les géants de l'industrie sont de plus en plus tenus responsables des pratiques anticoncurrentielles qui limiteraient en fin de compte l'accès à des technologies susceptibles de sauver des vies.

Pour mémoire, l'ITC a statué en faveur des plaintes d'AliveCor pour violation de brevet, mais l'affaire n'a pas abouti à une interdiction des ventes de l'Apple Watch comme AliveCor l'espérait fin 2022.



Masimo a su mieux étayer son propos en démontrant qu'Apple a activement embauché ses ingénieurs et ses principaux cadres pour voler la technologie. Signe que la firme de Cupertino est mal en point sur ce dossier, la Maison Blanche n'a pas daigné intervenir.

