iOS 16.7.6 et iOS 15.8.2 sont disponibles pour les anciens appareils

Discrètement, Apple a publié des mises à jour pour les anciens modèles d'iPhone et d'iPad. On retrouve ainsi iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, iOS 15.8.2 et iPadOS 15.8.2. Ces mises à jour logicielles sont disponibles spécifiquement pour les appareils qui n'ont pas accès iOS 17.4 et iPadOS 17.4.

iOS 16

Plus précisément, iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, sont disponibles pour l'iPhone X, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPad Pro 9.7 pouces (première génération), l'iPad Pro 12.9″ (première génération), l'iPad 5, et l'iPad 6.

iOS 15

iOS 15.8.2 et iPadOS 15.8.2 sont disponibles pour l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE, l'iPod touch 7e génération, l'iPad mini 4e génération et l'iPad Air 2.

Comment télécharger les mises à jour ?

Les utilisateurs peuvent télécharger iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, iOS 15.8.2 et iPadOS 15.8.2 sur leurs appareils éligibles en procédant comme suit :

Ouvrez l'application "Réglages" sur l'iPhone ou l'iPad.

Allez dans "Général".

Allez à "Mise à jour du logiciel"

Sélectionnez la mise à jour disponible

Comme d'habitude, vous devez redémarrer l'appareil pour terminer l'installation.

Les changements de la mise à jour

Les notes de mise à jour sont brèves, comme souvent pour les anciens systèmes :

Cette mise à jour fournit d'importantes mises à jour de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs.

En clair, ces mises à jour corrigent les failles bouchées également par iOS 17.4. Deux ont été exploitées par les pirates selon Apple. Mettez donc rapidement à jour vos appareils.