Bien après Safari, Chrome adopte un mode lecture sur Mac, Windows et Linux

Lors du BETT 2023, Google a présenté en avant-première une poignée de fonctionnalités éducatives qui arriveront sur les Chromebooks cette année. Mais le plus intéressant, c'est que le navigateur de bureau Chrome va intégrer un mode lecture, ce que Safari propose depuis plus de dix ans et qu'on retrouve sur Mac, iPhone et iPad.

À l'instar d'Android l'année dernière, ce mode lecture est accessible depuis le panneau latéral du navigateur de bureau. Il s'agit d'une nouvelle option qui s'ajoute à celles de la "Liste de lecture" et les "Signets". Le mode lecture est censé réduire "les éléments distrayants sur l'écran, comme les images et les vidéos, pour vous aider à vous concentrer sur le contenu principal d'une page". En fait, il extrait les informations de la balise "article" (si le site est bien fait) pour les afficher de manière sobre et épurée.

Différence avec Safari, le mode lecture s'affiche côte à côte avec la page d'origine et vous pouvez à tout moment augmenter la largeur du panneau. Plusieurs polices sont proposées, avec la possibilité d'augmenter/diminuer la taille du texte, de modifier la couleur de fond (clair, foncé, jaune, bleu) et d'ajuster l'espacement des lignes/les marges. C'est donc plus poussé que chez Apple, mais cela s'affiche en plus petit, dans le coin droit du navigateur.

Le mode lecture sera déployé dans le navigateur Chrome (Mac, Windows, Linux) et dans ChromeOS (version 114) dans le courant de l'année.

Comment activer le mode lecture dans Google Chrome

En attendant, sachez que le mode lecture est déjà disponible en tant que fonctionnalité expérimentale. Pour l'utiliser, vous devez donc l'activer dans l'onglet Experiments de Chrome. Pour activer le mode lecteur dans le navigateur phare de Google, procédez comme suit :

Cliquez sur la barre d'URL de Google, saisissez chrome://flags/ et appuyez sur Entrée.

Saisissez "reader" dans le champ de recherche de l'onglet Experiments.

Sélectionnez Activé dans le menu déroulant de l'option "Activer le mode lecture".

Appuyez sur Relancer pour redémarrer Google Chrome, vous trouverez l'option dans la barrer latérale.

Qui utilise le mode lecture de Safari parmi vous ?