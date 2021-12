Firefox 95 est plus sécurisé, plus performant et plus économe sur MacOS

Il y a 1 heure

Applications Mac

Alban Martin

Mozilla a publié Firefox 95 avec une nouvelle version de son sous-système de "bac à sable" de sécurité appelé RLBox, et des améliorations supplémentaires en termes de performances et d'efficacité pour la version macOS du navigateur web.

Firefox 95 est plus sûr sur MacOS

Selon les notes de mise à jour, RLBox est une nouvelle technologie qui renforce Firefox contre les failles de sécurité potentielles des bibliothèques tierces.



Le sandbox - ou bac à sable en français, fonctionne en compilant un processus en WebAssembly avant de le reconvertir en code natif, ce qui restreint son accès à la mémoire système et l'empêche de sauter à des parties inattendues du programme, limitant ainsi l'exploitation des vulnérabilités par les pirates.



Mieux, Mozilla indique que l'isolation du site est désormais activée pour tous les utilisateurs de Firefox 95 afin de mieux les protéger contre les attaques par canal latéral telles que Spectre.

Comme l'explique Bobby Holley de Mozilla :

Cette technique, qui utilise WebAssembly pour isoler le code potentiellement défectueux, s'appuie sur le prototype que nous avons livré l'année dernière aux utilisateurs de Mac et de Linux. Aujourd'hui, nous appliquons cette technologie à toutes les plateformes Firefox prises en charge (ordinateurs de bureau et mobiles) et isolons cinq modules différents : Graphite, Hunspell, Ogg, Expat et Woff2.



À l'avenir, nous pourrons traiter ces modules comme du code non fiable et - en supposant que nous ayons bien fait les choses - même une vulnérabilité de 0-day dans l'un d'entre eux ne devrait poser aucune menace pour Firefox. En conséquence, nous avons mis à jour notre programme de prime de bogue pour payer les chercheurs qui contournent le sandbox même sans une vulnérabilité dans la bibliothèque isolée.

Du mieux pour le traitement vidéo sur Mac

Parmi les autres améliorations, Firefox 95 réduit l'utilisation du processeur sur macOS pendant le traitement des événements, et réduit l'utilisation de la puissance de la vidéo décodée par logiciel sur macOS, en particulier en plein écran. Cela inclut les sites de streaming tels que Netflix et Amazon Prime Video, et cela impacte forcément positivement l'autonomie sur MacBook Air ou MacBook Pro.



Par ailleurs, il est désormais possible de déplacer le bouton de basculement de l'option PiP (Image dans l'image) vers le côté opposé de la vidéo. Une nouvelle option contextuelle pour les utilisateurs.

Une version plus rapide

Cette version permet également un démarrage plus rapide des processus de contenu et améliore les performances de chargement des pages en compilant JavaScript de manière spéculative à l'avance.



Firefox 95 pour macOS est disponible dès maintenant sur le site web de Mozilla.