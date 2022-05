Nouveau : Apple propose un câble Thunderbolt 4 Pro jusqu'à 3 mètres

Depuis peu de temps, Apple propose un nouveau câble Thunderbolt 4 Pro d'une taille de 3 mètres. Cette longueur est une première, car le câble était vendu à 1,80 mètre maximum, Apple n'avait jamais voulu voir plus grand jusqu'ici. L'utilité principale de ce câble consiste à connecter un Mac équipé de ports Thunderbolt à des écrans externes ou par exemple au nouveau Studio Display.

Apple agrandit la taille du Thunderbolt 4 Pro

Bonne nouvelle pour les consommateurs qui se plaignaient de la longueur insuffisante du câble Thunderbolt 4 Pro, Apple propose désormais une taille pouvant aller jusqu'à 3 mètres. Cela permettra de faciliter le raccordement de votre Mac à un écran externe quand ce dernier est à une distance de plusieurs mètres.



Disponible en livraison dans une semaine, le câble Thunderbolt 4 Pro affiche un prix qui vous fera peut-être hésiter. Alors que la version 1,80 mètre est commercialisé au tarif de 149€, Apple ajoute 30 euros de plus et vend son câble plus long à 179€ !

Mais comment expliquer un tarif si élevé pour "juste" un câble ?

Commençons par sa conception, Apple a choisi un design tressé noir, ce qui offre une résistance et évite de retrouver des nœuds. De plus, les performances qu'offre ce câble sont très recherchées :

Prise en charge du transfert de données Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB 4 jusqu’à 40 Gbit/s

Transfert de données USB 3.1 Gen 2 jusqu’à 10 Gbit/s

Sortie vidéo DisplayPort (HBR3)

Puissance d’alimentation jusqu’à 100 W

À noter que le câble possède également deux témoins lumineux indiquant son fonctionnement sur les deux extrémités.