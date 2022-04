On sait désormais pourquoi le câble Thunderbolt 4 Pro d'Apple est si cher

Lors de la présentation de son Mac Studio et de son écran Studio Display, la Pomme a fait forte impression auprès de ses nombreux aficionados. Très peu l'ont remarqué, pourtant Apple a également fait une introduction discrète de son nouveau câble Thunderbolt 4 Pro pour accompagner les deux produits.

Un vrai plus puisque ce dernier est capable de transférer des données à 40 Gb/s et de charger jusqu'à 100W. Seulement, pour se l'offrir, il faut tout de même débourser la coquette somme de 149€ sur l'Apple Store.



Pourquoi un tel prix, si ce n'est les performances ? Aujourd'hui, nous avons enfin des éléments de réponse grâce au démontage récent du câble, qui montre pourquoi cet accessoire est aussi cher.

Pourquoi le câble Thunderbolt 4 Pro est aussi cher ?

Cette fois, c'est l'équipe de ChargerLAB qui s'est prêtée au jeu du démontage du câble, publiant le résultat au travers d'une vidéo YouTube. Dans cette dernière, on peut y voir un câble coaxial avec 19 fils à l'intérieur, avec une protection tissée étanche à l'eau et à la poussière.



Mais ce n'est pas tout, puisque sous le tissu, on découvre une autre protection en élastomère thermoplastique (TPE) avec une fine couche de feuille pour le blindage. Parmi les 19 fils, on retrouve 5 fils de cuivre étamé utilisés pour l'alimentation électrique ainsi que 2 fils blancs recouverts de plastique utilisés pour la transmission USB 2.0.



Et quand on rentre le détail, Apple a également implémenté une puce Intel qui gère la connexion Thunderbolt et agit comme un reconstructeur de signal pour réduire la gigue du signal. Les connecteurs comportent 24 broches chacun, toutes en plaquées or. Apple le vend 149€, mais on trouve des cables Thunderbolt 4 à moins de 30€ sur Amazon.



