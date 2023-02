Intego publie le top 20 des virus sur Mac en 2022

Le spécialiste de l'antivirus sur Mac, Intego, vient de publier un article intéressant (en anglais) sur les virus et autres malwares les plus actifs sur les ordinateurs Apple en 2022. Classés par mois, ils vont du virus classique au cheval de Troie en passant par les faux App Store. Bien évidemment, l'éditeur français en profite pour rappeler que sa solution est constamment mise à jour avec plusieurs logiciels comme VirusBarrier, NetBarrier, ContentBarrier, Personal Backup, Washing Machine et Privacy Protection.

Tous les nouveaux virus sur Mac

Comme l'indique Intego, le nombre de virus sur Mac a dépassé celui sur Windows en 2020, et cette progression se poursuit. En 2022, on a trouvé un nombre impressionnant de logiciels malveillants, souvent récupérés malgré soi sur Internet. Les pirates sont, encore une fois, très habiles avec des espions et des mineurs de cryptomonnaie, mais aussi des arnaques sur les VPN et sur les magasins d'applications, sans oublier les premiers malwares profitant de la notoriété de ChatGPT. En effet, le 29 décembre, un utilisateur a créé un nouveau fil de discussion sur un forum de pirates informatiques, affirmant avoir réussi à créer de nouvelles variantes de logiciels malveillants existants en langage Python, avec l'aide d'un nouveau robot d'intelligence artificielle. Il est apparu par la suite qu'un autre utilisateur du forum, qui avait publié un message le 21 décembre, avait utilisé la même technologie pour aider à écrire un ransomware en Python et un téléchargeur obfusqué en Java. Le 31 décembre, un troisième utilisateur s'est vanté d'avoir utilisé la même IA pour "créer des scripts pour le marché du Dark Web".



Alors un conseil, attention aux sites que vous visitez et n'installez rien si vous avez la moindre hésitation.

Voici la liste des virus mois par mois :

Janvier 2022 : SysJoker et DazzleSpy

Février 2022 : CoinMiner

Mars 2022 : ChromeLoader et GIMMICK

Avril 2022 : TraderTraitor et oRAT

Mai 2022 : CrateDepression et Pymafka

Juin 2022 : Adware et more

Juillet 2022 : Covid VPN Trojan et CloudMensis

Août 2022 : RShell et XCSSET

Septembre 2022 : Fake App Store Bundlore et Operation In(ter)ception

Octobre 2022 : Alchimist framework spreads Mac malware

Novembre 2022 : KeySteal

Décembre 2022 : Xnspy, SentinelSneak, et ChatGPT malware

