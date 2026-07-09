La hausse des prix de la mémoire va continuer en 2026, plus dur pour Android qu'Apple

Les prix de la mémoire DRAM et NAND flash continuent d’augmenter fortement en 2026. Cette tendance, qui pénalise fortement les constructeurs Android, pourrait au contraire avantager Apple.

Une hausse des coûts qui impacte l’industrie Android

Selon plusieurs rapports de l’industrie (dont Omdia), ainsi que nos propres yeux, les prix de la mémoire ont bondi ces derniers mois. Les fabricants de smartphones Android, qui dépendent massivement de composants externes, voient leurs coûts de production augmenter sensiblement.



Cela pourrait entraîner :

Une hausse des prix de vente des smartphones Android.

Une réduction des marges bénéficiaires pour les marques.

Des difficultés pour proposer des configurations haut de gamme à prix compétitif.

Samsung, Xiaomi, Oppo et d’autres constructeurs Android sont particulièrement exposés à cette augmentation.

Pourquoi Apple est mieux armé ?

Apple maîtrise une grande partie de sa chaîne d’approvisionnement et conçoit ses propres puces (A et M). L’entreprise négocie également des volumes très importants, ce qui lui permet de mieux absorber les hausses de prix ou d’obtenir des conditions plus favorables. De plus, Apple peut répercuter plus facilement une partie de ces hausses sur ses prix de vente premium sans perdre trop de clients, grâce à la fidélité de son écosystème.

Des avantages stratégiques pour Apple

Cette situation pourrait même renforcer la position concurrentielle d’Apple :

Les iPhone et iPad pourraient conserver un meilleur rapport qualité-prix relatif.

Paradoxalement, Apple pourrait profiter de cette période pour renforcer ses marges, probablement dès les iPhone 18 Pro / Pro Max et iPhone Ultra en augmentant les prix.

Les constructeurs Android pourraient être obligés de réduire certaines fonctionnalités (moins de RAM, stockage réduit) pour maintenir des prix attractifs.

Un marché de plus en plus polarisé

La hausse des prix de la mémoire accentue encore la différence entre l’écosystème fermé et maîtrisé d’Apple et le marché Android plus fragmenté.Alors que les marques Android risquent de voir leurs coûts exploser, Apple semble particulièrement bien placée pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte inflationniste sur les composants mémoire. Cette situation pourrait contribuer à creuser encore l’écart entre Apple et ses concurrents sur le segment haut de gamme en 2026 et 2027. Un peu comme l'écart entre les très riches et les très pauvres de notre pays, et autour.