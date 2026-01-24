Anthropic élargit l’accès à l’IA dans les tableurs. Claude in Excel, jusqu’ici réservé aux offres les plus avancées, devient désormais accessible aux abonnés Pro, ouvrant la voie à une utilisation beaucoup plus large de l’intelligence artificielle pour analyser et manipuler des feuilles de calcul complexes.

Claude débarque officiellement dans Excel pour les abonnés Pro

Anthropic vient d’élargir l’accès à Claude in Excel en l’ouvrant aux utilisateurs des formules Pro. Cette intégration en version bêta permet désormais de faire appel à l’intelligence artificielle directement depuis Microsoft Excel pour analyser, modifier et optimiser vos feuilles de calcul complexes.

Claude in Excel était jusqu’à présent réservé aux formules Max, Team et Enterprise. L’extension aux abonnés Pro marque une démocratisation de cette fonctionnalité qui transforme radicalement la manière d’interagir avec les tableurs. L’IA comprend l’intégralité de votre classeur, des formules imbriquées aux dépendances entre multiples onglets, offrant des explications précises avec des citations au niveau cellule.



Les nouvelles fonctionnalités apportées à cette version améliorent considérablement l’expérience utilisateur. Claude accepte désormais plusieurs fichiers simultanément via un simple glisser-déposer, facilitant le travail sur des ensembles de données complexes répartis sur plusieurs classeurs. L’IA évite également d’écraser vos cellules existantes lors des modifications, préservant ainsi l’intégrité de vos données critiques. Enfin, la gestion des sessions longues bénéficie d’une compaction automatique permettant de travailler plus longtemps sans interruption.



L’activation de Claude dans Excel s’effectue simplement via le raccourci Control+Option+C sur Mac ou Control+Alt+C sur Windows. Une fois invoqué, l’assistant peut répondre à des questions sur n’importe quelle cellule spécifique, expliquer des formules complexes, analyser des feuilles de calcul entières ou décortiquer des flux de calcul s’étendant sur plusieurs onglets. Chaque explication s’accompagne de citations précises au niveau cellule, permettant de vérifier facilement la logique sous-jacente.



La capacité de tester des scénarios sans casser les formules existantes représente un atout majeur pour les analystes financiers et les contrôleurs de gestion. Claude peut modifier des hypothèses à travers l’ensemble du modèle tout en préservant toutes les dépendances. L’IA met en évidence chaque changement avec des explications détaillées, garantissant une transparence totale sur les modifications apportées. Cette approche évite les erreurs catastrophiques qui surviennent souvent lors de modifications manuelles dans des modèles complexes.

Le débogage d’erreurs constitue une autre fonction particulièrement utile. Claude traque les erreurs #REF!, #VALUE! et les références circulaires jusqu’à leur source en quelques secondes. L’IA explique non seulement ce qui ne fonctionne pas, mais propose également des solutions de correction sans perturber le reste du modèle. Cette assistance précieuse fait gagner des heures de recherche manuelle dans des feuilles comportant des centaines voire des milliers de cellules.



Claude peut également construire des modèles financiers complets à partir de zéro en suivant vos spécifications, ou remplir des templates existants avec de nouvelles données tout en maintenant l’ensemble des formules et de la structure. Cette double capacité de création et de mise à jour automatisée représente un gain de productivité substantiel pour les équipes manipulant régulièrement des modèles standardisés.



L’intégration respecte le cadre de sécurité existant de votre entreprise et fonctionne au sein de votre infrastructure de conformité habituelle. Anthropic précise toutefois que Claude peut commettre des erreurs, recommandant de toujours vérifier les modifications avant finalisation, particulièrement pour les livrables destinés aux clients. La transparence reste le maître-mot avec une visibilité en temps réel sur les changements de Claude accompagnés d’explications systématiques.



Actuellement, seuls les fichiers .xlsx et .xlsm sont supportés, avec des limites de taille variant selon votre formule d’abonnement Claude. L’IA est formée pour reconnaître les conventions courantes de modélisation financière, les structures de formules et les calculs standards de l’industrie, bien qu’il reste nécessaire de vérifier que les résultats correspondent à vos méthodologies spécifiques.

