Amendes payées et respect des ordonnances, X est de retour au Brésil

Depuis plus d'un mois, le réseau social X était complètement suspendu au Brésil, le site était toujours en activité, mais celui-ci était bloqué chez tous les FAI du pays. Après une confrontation avec la Cour suprême brésilienne, la direction de X a décidé de respecter les ordonnances du juge Alexandre de Moraes et de payer les amendes. Un tribunal brésilien a finalement donné son feu vert pour le retour de X dans le pays.

X est de retour au Brésil

Le réseau social X a récemment retrouvé sa place sur les écrans des utilisateurs brésiliens après avoir traversé une période de conflit tendu avec les autorités du pays. En août 2024, la Cour suprême du Brésil avait imposé l’interdiction de la plateforme en réponse à un refus catégorique d'Elon Musk de se conformer à une ordonnance judiciaire. La haute juridiction avait exigé la suspension de plusieurs comptes ayant diffusé de fausses informations concernant les élections, une demande que Musk avait initialement rejetée au nom de la liberté d’expression.



Cette interdiction, qui a pris effet le 30 août, a affecté environ 20 millions d’utilisateurs actifs au Brésil, les forçant à se tourner vers des plateformes alternatives telles que Threads, propriété de Meta. Ceux qui tentaient d’accéder à X via un VPN risquaient une lourde amende de 10 000 $ s'ils étaient pris en flagrant délit.

Finalement, plus d’un mois après le début de cette interdiction, X a capitulé en acceptant de se conformer aux exigences de la Cour suprême. Fin septembre, l’entreprise a payé une amende de 28,6 millions de reais (approximativement 5,1 millions d'euros) et a suspendu les comptes ciblés par la justice brésilienne. Ce retournement de situation était indispensable pour rétablir l'accès de la plateforme aux utilisateurs du pays.



Le refus persistant d’Elon Musk d’appliquer des mesures de censure (malgré de nombreuses requêtes gouvernementales depuis son acquisition de Twitter en 2022) avait souvent conduit à des bras de fer internationaux. Si certains pays renonçaient face à ce manque de coopération de X, le Brésil, pour sa part, n’a pas cédé, maintenant la pression sur le milliardaire.



Les brésiliens peuvent dès à présent retourner sur X sans VPN et sans risque d'une amende de 10 000 $. Ils retrouveront leur compte comme ils l'ont laissé ainsi que leurs followers et leurs abonnements aux autres comptes.



