La moitié de l'effectif de Clubhouse va être licencié

Clubhouse était parmi les applications les plus tendance pendant la pandémie, que ce soit sur iOS ou Android, Clubhouse figurait en permanence dans le classement des applications les plus téléchargées. Malheureusement, la popularité a été de courte durée et surtout passagère puisque désormais Clubhouse n'arrive plus à attirer comme avant, au point que la direction va supprimer 50% de son effectif !

La moitié des salariés vont être licenciés

Mauvaise nouvelle pour les salariés de Clubhouse, l'entreprise a annoncé licencier 50% de ses employés qui travaillent majoritairement dans les locaux de San Francisco en Californie. L'application qui propose des salons vocaux n'arrive plus à convaincre les utilisateurs comme pendant les périodes de confinements et de couvre-feux, les fidèles de Clubhouse ont été nombreux à déserter l'application ces derniers mois et ça commence à se ressentir sur les résultats financiers de l'entreprise.



Dans un article de blog, Clubhouse a informé être contraint de se séparer de 50% de ses employés afin de réduire la masse salariale et permettre de mieux encaisser la baisse de chiffre d'affaires.

Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous réduisons notre organisation de plus de 50 % et que nous disons au revoir à de nombreux coéquipiers talentueux et dévoués dans le processus. Nous sommes profondément désolés de le faire, et nous ne ferions pas ce changement si nous ne le sentions pas absolument nécessaire.

Pour les personnes concernées par un licenciement, Clubhouse s'engage à payer les salaires pour le reste du mois d'avril et à offrir 4 mois d'indemnité de départ supplémentaire, ce qui assure le versement d'un plein salaire jusqu'au 31 août 2023.

Les employés bénéficieront aussi du maintien de la couverture complète des soins de santé pour eux et leur famille jusqu'à cette date butoir.



La direction de Clubhouse a aussi exprimé sa volonté de faire fonctionner ses contacts avec ses partenaires afin qu'un maximum de salariés puisse rapidement retrouver un travail.

L'article de blog conclut en adressant un message à ceux dont le contrat de travail est maintenu :

Pour ceux qui restent, nous savons que c'est une période difficile pour vous aussi. Non seulement vous dites au revoir aux gens que vous avez construits à vos côtés, mais beaucoup d'entre vous ressentiront de l'incertitude quant à l'avenir. Nous voulons que vous sachiez que nous faisons ce changement pour nous assurer que notre avenir est fort.

Si vous ne connaissez pas Clubhouse, il s'agit d'une application sociale de chat vocal qui permet aux utilisateurs de participer à des conversations en direct sur une grande variété de sujets. Les utilisateurs peuvent rejoindre des salles de discussion sur des sujets qui les intéressent et écouter les conversations en direct. Ils peuvent également participer aux discussions en demandant la parole et en exprimant leurs opinions.

Les salles de discussion peuvent accueillir jusqu'à plusieurs milliers de personnes, mais seuls quelques-uns peuvent parler à la fois. Les salles sont généralement animées par des personnes ayant une expertise ou un intérêt particulier dans le sujet de la discussion.



