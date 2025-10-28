Threads permet de publier des messages qui s’effacent après 24 heures

Threads introduit une nouvelle manière de publier en ligne : les « ghost posts », des messages éphémères qui s’effacent automatiquement après 24 heures, promettant une communication différente et surtout plus libre et spontanée.

Threads inaugure les « ghost posts » : des publications éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures

Meta a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité pour son application Threads, baptisée « ghost posts ». Ces publications s’effacent automatiquement 24 heures après leur mise en ligne, offrant aux utilisateurs un format plus spontané et sans contraintes de permanence.

Pour créer un ghost post, il suffit d’activer l’icône fantôme dans l’interface de rédaction. Ces messages apparaissent ensuite dans le fil sous la forme d’une bulle de discussion grisée à pointillés, afin de les distinguer des publications classiques. Quand quelqu’un répond à un ghost post, cette réponse est dirigée en message privé (DM) vers l’auteur, ce qui évite l’affichage public des commentaires ou des likes.

Meta justifie cette innovation comme une façon de permettre aux utilisateurs de partager des pensées plus « non censurées », sans l’angoisse que ces messages restent éternellement accessibles. Threads avait commencé à tester ce format en avril dans le cadre de ses efforts continus pour enrichir l’expérience sociale, après avoir ajouté notamment la messagerie directe, des publications jusqu’à 10 000 caractères et des communautés thématiques.

Cette fonctionnalité rappelle largement les « Stories » d’Instagram et Facebook, mais appliquée au texte. Certains observateurs y voient une réponse à la demande longtemps exprimée par les utilisateurs d’autres plateformes (comme X) pour des contenus éphémères, sans recourir à des outils tiers ou suppression manuelle.

Avec ce lancement, Threads cherche à encourager une forme de partage plus décontractée et à stimuler l’engagement sur sa plateforme. Le défi sera de maintenir l’équilibre entre expression libre et modération, tout en veillant à ce que l’aspect temporaire ne devienne pas un prétexte à des usages irresponsables.

