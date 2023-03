Le moteur de recherche Brave affiche un résumé alimenté par l'IA

Le navigateur open-source Brave, axé sur la protection de la vie privée, a annoncé une nouvelle option "Résumé" pour son moteur de recherche dédié, Brave Search. Comme c'est à la mode, cette nouveauté se base sur l'intelligence artificielle afin d'agréger plus de contenu dans la réponse à vos requêtes.



Motorisé par de grands modèles de langage (LLM), le "Résumé" est conçu pour offrir des réponses concises en haut de la page de résultats de Brave Search pour toute requête. Il ne s'agit pas d'un modèle d'IA générative comme OpenAI et le célèbre ChatGPT, car les modèles de langage formés par Brave traitent de multiples sources d'information provenant uniquement des résultats Web.

Navigateur Web Privé Brave

Si vous utilisez Google, vous savez que le moteur du géant américain propose depuis longtemps une fonction de résumé similaire, mais elle est généralement basée sur un seul résultat provenant d'un site choisi comme source faisant autorité plutôt que sur plusieurs sites internet.

Brave affirme que l'utilisation des résultats de recherche sur le Web pour le résumé permet d'obtenir une réponse précise, exprimée dans un langage cohérent. Les données sont également citées via des liens pour une attribution précise des informations et pour permettre aux utilisateurs d'évaluer la fiabilité des sources, ou bien aller plus en profondeur. Les réponses ne sont aussi complètes que les sites cités par le résumé, mais chaque source est clairement définie. Voici d'ailleurs pourquoi Brave n'a pas utilisé l'approche ChatGPT :

Bien que l'industrie fasse beaucoup de bruit autour de l'IA, chez Brave, nous ne sommes pas encore convaincus que les LLM peuvent remplacer la recherche telle que nous la connaissons. Cependant, s'ils sont utilisés correctement, ces nouveaux modèles peuvent aider l'utilisateur à naviguer dans les résultats, ce qui est l'approche que nous suivons avec le Summarizer. Les interfaces de type chat et la recherche basée sur un oracle n'ont pas encore fait leurs preuves et, à ce jour, nous restons sceptiques quant à leur utilité pour toutes les tâches de recherche.

Une bonne idée qui, au lieu d'extraire quelques bribes d'un article, analyse le contenu et en propose un résumé.

Brave Search est disponible sur tous les navigateurs Brave (bureau, Android et iOS), et est également disponible depuis n'importe quel autre navigateur sur search.brave.com. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser le résumé peuvent le désactiver dans les paramètres, mais nous n'avons pas trouvé la fonction en français, elle est visiblement pour le moment circonscrite à l'anglais. Dommage !

