L'éditeur Readdle retire toutes ses applications de l'App Store en Russie

Depuis que le conflit a commencé entre la Russie et l'Ukraine, les entreprises à l'internationale abandonnent toutes la Russie, quitte à faire mal à leur chiffre d'affaires. Du côté d'Apple, le géant américain a décidé de stopper la commercialisation de ses produits en Russie, mais pas l'accès à ses services comme l'App Store. Plusieurs développeurs eux ne veulent plus continuer sur le marché russe, c'est le cas de l'entreprise d'origine ukrainienne : Readdle.

Readdle ne veut plus aucun lien avec la Russie

Propriétaire des applications PDF Expert, Spark, Scanner Pro, Calendars, Documents, PDF Converter et Fluix, l'éditeur Readdle a décidé de retirer toutes ses apps de l'App Store en Russie. Dans un communiqué, l'entreprise qui possède un effectif de 200 salariés assure être profondément choquée par les récentes directives de Vladimir Poutine qui consistent à envahir et bombarder l'Ukraine jusqu'à réussir à faire renverser le gouvernement en place.



Readdle rappelle avoir un lien spécial avec l'Ukraine, l'entreprise a vu le jour dans ce pays et les membres de l'équipe sont basés à Odessa et Kiev, la capitale.

La société explique que les derniers jours ont été douloureux et que la préparation a été de rigueur pour que le travail autour des applications puisse continuer :

En ce moment, la priorité de Readdle est la sécurité et le bien-être des membres de notre équipe et de leurs familles. Dans les semaines qui ont précédé cet acte d'agression contre l'Ukraine, nous nous sommes assurés que les membres de notre équipe et nos opérations étaient aussi bien préparés que possible. Nous avons élaboré des plans pour faire face à divers scénarios et nous étions prêts à mettre en œuvre un soutien financier et autre pour les membres de notre équipe dans les plus brefs délais.

Ce qui va se passer pour les utilisateurs russes

Il ne sera plus possible de télécharger les 6 applications que vous voyez ci-dessus en Russie, Readdle stoppe totalement l'arrivée de nouveaux utilisateurs dans le pays. Toutefois, les personnes qui ont déjà installé ces applications pourront continuer à en profiter, mais...

Elles n'auront plus de mises à jour . En cas de problème de sécurité, la faille ne sera pas bouchée. Les nouvelles fonctionnalités ne seront plus proposées aux russes.

. En cas de problème de sécurité, la faille ne sera pas bouchée. Les nouvelles fonctionnalités ne seront plus proposées aux russes. Le support client s'arrête pour la Russie, les utilisateurs qui auront des questions devront s'entraider ou trouver la solution sur des forums. Readdle ne répondra plus aux mails venant de Russie.

L'entreprise affirme que ces décisions ont été difficiles à adopter, car il n'est jamais simple d'abandonner une communauté loyale et fidèle du jour au lendemain, cependant, c'est aussi un moyen pour Readdle d'exprimer son désaccord et son dégoût envers la politique menée par Poutine.

Bien que nous comprenions que tout le monde en Russie ne partage pas les mêmes opinions ou convictions que le gouvernement russe, qui commet des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre, nous devons prendre des mesures pour soutenir la lutte de l'Ukraine pour la liberté.

Readdle annonce également interrompre immédiatement toutes les affaires avec des sociétés qui sont détenues ou affiliées à des ressortissants russes. Pour soutenir l'Ukraine, la société a mis en place une page pour réaliser une donation afin d'aider les personnes les plus en difficultés dans le pays depuis le début de l'affrontement.

