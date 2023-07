Le nom Twitter est emblématique, il existe depuis plus de 10 ans et il est très apprécié par les utilisateurs du réseau social. À seulement quelques mois après le rachat de Twitter, Elon Musk a décidé de changer le nom de Twitter en « X » ainsi que le légendaire logo avec l’oiseau blanc sur fond bleu.

Twitter devient « X » et c’est une très mauvaise idée d’après un professeur de droit

Alors que Twitter change de nom pour “X” et remplace son emblématique logo oiseau par un “X”, de nombreuses questions se posent. L’initiative menée par Elon Musk de transformer Twitter en une “super application” proposant des services bancaires et financiers suscite des inquiétudes juridiques et financières.



Le changement de marque pourrait apporter des défis juridiques importants, aggravés par la chute des revenus publicitaires de plus de 50%. De nombreuses entreprises comme Microsoft et Meta possèdent des marques pour des variations de “X”, ce qui pourrait donner lieu à des litiges, s’il y a des dépôts de plaintes. Shubha Ghosh, professeur de droit, et Josh Gerben, expert en marques, ont tous deux souligné une potentielle période compliquée à venir.

Gerben a déclaré :

Il y a environ 100% de probabilité que Twitter/X soit poursuivi par des plaignants opportunistes et légitimes pour le nouveau nom.

La gestion de ces litiges pourrait coûter à Twitter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, rendant le nouveau nom “X” difficile à défendre, en particulier sur la scène internationale. De plus, changer l’image de marque d’une plateforme aussi réputée que Twitter est une tâche ardue. Globalement, les experts ont tous conclut qu’il serait peut-être plus sage de réfléchir à deux fois avant d’aller de l’avant avec cette modification de marque.



