ChatGPT s'incruste dans Apple Notes

Dans une nouvelle journée d'annonces, OpenAI révèle que ChatGPT peut désormais explorer Apple Notes. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs Mac qui souhaitent enrichir leurs notes grâce à l'intelligence artificielle la plus renommée au monde.

Apple Notes x ChatGPT

La dernière mise à jour de l’application ChatGPT pour macOS apporte une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs : la prise en charge d’Apple Notes. Désormais, ChatGPT peut lire et interagir avec les notes stockées dans l’application native d’Apple, facilitant la gestion et l’organisation de vos idées et vos projets.

Ce que ChatGPT peut faire avec Apple Notes

Grâce à cette intégration, vous pouvez :

Analyser vos notes : demandez à ChatGPT de parcourir vos notes pour résumer des informations, organiser des listes ou mettre en évidence des points clés.

Améliorer le contenu : ChatGPT peut reformuler des textes, corriger des fautes ou enrichir vos notes avec des suggestions pertinentes.

Gérer plusieurs notes : l’IA peut comparer des informations entre plusieurs notes ouvertes, idéal pour des projets complexes ou des recherches.

Une utilisation simple et contrôlée

L’intégration est conçue pour être intuitive. Il suffit d’ouvrir vos notes dans Apple Notes, puis d’activer ChatGPT pour accéder au contenu. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les autorisations, garantissant que seules les données sélectionnées sont accessibles à l’IA.

Une fonctionnalité réservée aux abonnés

Cette nouveauté est disponible uniquement pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise et Edu. Autrement dit les comptes payants. Pour profiter de ces fonctionnalités, il vous suffit de mettre à jour votre application ChatGPT sur macOS et de connecter votre compte.

Une IA au service de la productivité

Avec cette mise à jour, Apple Notes devient encore plus puissant, combinant la simplicité de l’application native avec les capacités avancées de ChatGPT. Que ce soit pour organiser vos idées ou optimiser vos projets, cette intégration représente un outil précieux pour les utilisateurs du quotidien et les professionnels.

Définitivement, ChatGPT devient un partenaire majeur d'Apple et de l'iPhone et du Mac. Pour essayer cette fonctionnalité, téléchargez gratuitement l’application ChatGPT pour macOS sur le site d’OpenAI.