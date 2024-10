Surreal Touch : la première manette VR pour le Vision Pro

La société Surreal Interactive, fondée par Zhenfei Yang, un expert de la technologie de vision par ordinateur SLAM, s'apprête à sortir la première manette pour l'Apple Vision Pro. Sous la forme d'une sorte de Joy-Cons, les Surreal Touch ont été conçues par Yang lui-même, qui a notamment dirigé une équipe chez DJI, mais aussi d'anciens ingénieurs d'Alphabet qui ont travaillé sur Google Glass, Google Maps et le projet de voiture autonome Waymo.

Un accessoire pour jouer en VR

Le système d'interaction par le regard et le pincement du Vision Pro, parfois comparé à de la télékinésie, permet de contrôler l'interface de manière intuitive. Mais les limites sont rapidement trouvées lorsqu'il s'agit de travailler intensément, comme expliqué lors de notre test du casque d'Apple. Et c'est encore plus vrai pour les jeux d'action en VR. L'absence de contrôleurs, contrairement au Meta Quest par exemple, est un vrai handicap.

Le Surreal Touch a été pensé pour résoudre ce problème. Il utilise deux caméras de suivi de type "fisheye" et un chipset embarqué pour déterminer sa position dans l'espace, comme les contrôleurs Touch Pro de Meta, mais avec une caméra de moins, et possède le même design et les mêmes éléments de contrôle que les contrôleurs Touch, notamment deux boutons d'action, un manche, une gâchette d'indexation et une gâchette de préhension.



La précision dans l'espace attendrait les 10 mm, alors que Meta et Valve ont visé moins de 1 mm pour leurs contrôleurs VR. De même, le site officiel parle de jeux en 120 Hz 4K, alors que l'ordinateur spatial d'Apple ne gère que jusqu'a 100 Hz.

Quoiqu'il en soit, le Surreal Touch est prévu pour être utilisé soit de manière autonome sur Apple Vision Pro en utilisant le SDK à venir de la startup, soit pour la réalité virtuelle sur PC via l'application visionOS de la startup, Surreal Link, un descendant de l'open-source ALVR avec des ajouts tels qu'une interface pour appairer les contrôleurs.



Surreal a publié deux vidéos de démonstration sur sa chaîne YouTube montrant le contrôleur utilisé avec Apple Vision Pro pour Beat Saber et Half-Life : Alyx via un PC de jeu local. Et le résultat semble plus que convaincant !

Si vous êtes intéressé, les précommandes devraient être ouvertes le mois prochain sur le site de Surreal. Nous découvrirons alors le prix de l'accessoire qui devrait flirter avec les 200 euros selon certaines rumeurs.



De quoi rendre l'Apple Vision Pro et les futurs casques Vision viables pour les joueurs sur PC. Rappelons que le Vision Pro sort le 12 juillet en France.