Kuo annonce des AirPods Pro 2, un iPhone SE plus grand et 3 Apple Watch en 2022

Il y a 5 heures

AirPods / Apple Watch

Alban Martin

Réagir



En plus de sa note sur les casque de réalité augmentée d'Apple, Ming-Chi Kuo a également fait référence à plusieurs autres produits dans son rapport du jour. L'analyste s'attend à ce que trois nouveaux modèles d'Apple Watch fassent leur apparition l'année prochaine, notamment l'Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et la version sportive robuste dont on a déjà entendu parler. Sans oublier un iPhone SE agrandi et des AirPods Pro 2 largement améliorés.

AirPods Pro 2

Kuo parle d'une mise à niveau importante pour les AirPods Pro qui sera lancée à la fin de 2022. Les écouteurs qui arriveront trois ans après les premiers modèles sera doté d'une puce "considérablement améliorée", mais aussi de capteurs de santé et d'une refonte radicale du châssis, éliminant complètement les tiges. On se rapprocherait des derniers Beats Fit Pro.

Apple Watch 8

Malheureusement, Kuo n'entre pas dans les détails de ce qu'il faut attendre de la gamme Apple Watch 2022, si ce n'est que la firme prépare trois modèles, comme l'indiquait Mark Gurman dimanche dernier. Outre l'Apple Watch 8, qui pourrait profiter d'un design plus carré qu'on espérait sur la Series 7, les clients auraient le choix avec une nouvelle Apple Watch SE et une Apple Watch 8 renforcée pour les sportifs.



L'Apple Watch Series 8 devrait ajouter un capteur de température corporelle, permettant un suivi supplémentaire de la santé et de la forme physique, tandis que le modèle "Explorer" serait doté d'une résistance aux chocs et d'un extérieur protecteur semblable à celui d'une montre Casio G-Shock. L'appareil serait commercialisé auprès des sportifs de l'extrême, notamment les randonneurs et les alpinistes.

iPhone SE 3 et iPhone SE 4

Enfin, en ce qui concerne l'iPhone SE, Kuo réitère ses propos précédentes selon lesquelles la mise à jour de 2022 sera mineure, le téléphone conservant ses 3 Go de RAM et le même design industriel, simplement avec une puce A15. Cependant, Kuo s'attend à ce que la révision de l'iPhone SE en 2023 soit plus substantielle, incluant un écran plus grand et 4 Go de RAM pour la première fois dans le téléphone bas de gamme d'Apple. L'iPhone SE est généralement mis à jour au printemps.