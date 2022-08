La charge 30W se confirme sur les iPhone 14 Pro

Une semaine avant l'annonce de l'iPhone 14, une rumeur suggère à nouveau que les modèles "Pro" seront dotés d'un nouveau chargeur de 30W - confirmant un précédent rapport sur un chargeur GaN de 30W commercialisé aux côtés des iPhone 2022 d'Apple.

Une rumeur déjà vue sur l'iPhone 14

Cette fois, la nouvelle nous vient du leaker DuanRui, qui a un bilan mitigé en matière de fuites Apple. D'après lui, l'iPhone 14 Pro pourrait utiliser une puissance de charge de 30W car un accessoiriste qu'il connaît a commencé à envoyer "de nouveaux produits de chargeur aux médias, et il fera de la publicité dans la vidéo d'expérience de la série d'iPhone 14."

The iPhone 14 Pro series may use 30W charging power? Recently, a charger brand began to send new charger products to the media, and it will advertise in the experience video of the iPhone 14 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022

Il précise également que le "câble donné par le fabricant du chargeur est toujours l'interface Lightning", car Apple prévoit de changer le port en USB-C en 2023 avec l'iPhone 15.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un chargeur 30W plus rapide pour l'iPhone 14 Pro. En mars, l'analyste Ming-Chi Kuo a publié que "Apple pourrait sortir son prochain chargeur GaN en 2022, qui prend en charge environ 30W et a un nouveau design de facteur de forme."



Bien que la société ait publié de nouvelles options de chargeur à nitrure de gallium 35W pour le MacBook Air M2, il ne serait pas surprenant que l'iPhone 14 Pro propose une charge plus rapides, car de nombreux fabricants de smartphones font largement mieux que l'iPhone à l'heure actuelle.



Le premier chargeur GaN d'Apple a été annoncé l'année dernière. Il s'agit de l'adaptateur USB-C de 140W pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces 2021. Cette technologie GaN permet d'avoir des chargeurs plus petits, plus légers et plus économes en énergie que les chargeurs à base de silicium.



Tout cela paraît logique, d'une part pour rattraper la concurrence, et d'autre part parce qu'Apple a continuellement augmenté les capacités de charge de ses iPhone depuis l'iPhone 11 Pro. Ce dernier était capable de monter à 18W, l'iPhone 12 Pro à 20 W et l'iPhone 13 Pro à 27 W. L'iPhone 14 Pro passerait donc à 30 W, avec un adaptateur à acheter séparément, bien évidemment. On peut partir sur 49 euros l'accessoire, sauf à aller chez uGreen par exemple qui propose un chargeur 30 W à 17,99 euros en ce moment.



Que pensez-vous de cette future nouveauté de l'iPhone 14 Pro ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.