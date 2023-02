Apple publie tvOS 16.3.1 avec des correctifs et la version 16.3.1 pour le HomePod

Après le déploiement des mises à jour tvOS 16.3.1 pour l'Apple TV et d'une nouvelle version ayant la même numérotation pour les HomePod, le géant californien propose ce soir une mise à jour corrective pour son boitier et son enceinte connectée. Les utilisateurs peuvent télécharger dès maintenant la nouvelle version dans les réglages de leur Apple TV et dans l'app Maison de leur iPhone pour le HomePod !

La version 16.3.1 est disponible

Apple publie ce soir à tous les utilisateurs d'Apple TV compatible et de HomePod, la version 16.3.1 qui n'est autre qu'une mise à jour corrective visant à corriger quelques bugs et instabilités qui ont débarqué avec la dernière mise à jour déployée le mois dernier.



Comme à son habitude, Apple propose une nouvelle mise à jour sans apporter les détails de ce qui est amélioré et/ou corrigé. L'entreprise se contente juste de dire « La version 16.3.1 du logiciel inclut des améliorations générales des performances et de la stabilité », une approche qui ne change pas !

Le HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini sont éligibles à la mise à jour, voici comment l'installer :

Rendez-vous dans l'application Maison sur votre iPhone

sur votre iPhone Cliquez sur l'icône Maison qui se trouve en haut à gauche de l'écran

qui se trouve en haut à gauche de l'écran Appuyez sur " Réglages du domicile "

" Rendez-vous dans " Mise à jour logicielle "

" Puis lancez le téléchargement de la mise à jour

Si celle-ci n'apparait pas encore, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, comme dit plus haut, la nouvelle mise à jour vient d'être lancée sur les serveurs d'Apple, elle peut prendre le temps avant d'être détectée par votre iPhone.

Comment mettre à jour mon

Apple TV ?

Pour télécharger la nouvelle mise à jour tvOS 16.3.1 :

Ouvrez l'application " Réglages "

" Rendez-vous dans " Système "

" Appuyez sur "Mises à jour logicielles" (juste en dessous de Maintenance).

Comme pour la mise à jour du HomePod, si elle n'est pas visible, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu. Le déploiement est en cours !