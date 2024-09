Les livraisons d'écrans pour le MacBook Air M4 vont démarrer

Les livraisons des panneaux d'affichage des futurs MacBook Air 2025 et de l'iPad d'entrée de gamme à venir débuteront en octobre, selon un tweet de l'analyste spécialiste des écrans Ross Young. Apple prépare de nouvelles versions des MacBook Air 13 pouces et 15 pouces équipées de puces M4, ainsi qu'une mise à jour de l'iPad 10,9 pouces, probablement nommé iPad 11.

Apple prépare le lancement de nouveaux produits

Après avoir présenté ses iPhone 16 et Apple Watch 10, Apple devrait également rafraîchir le MacBook Pro, le Mac mini, l'iMac et l'iPad mini lors d'un keynote en octobre, et il serait logique qu'un nouvel iPad à bas prix soit présenté en même temps. Cependant, le début des livraisons de panneaux en octobre laisse penser que cet iPad de onzième génération ne serait pas prêt pour l'événement.

Concernant le MacBook Air, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que les nouveaux modèles équipés de puces M4 arriveraient au cours du premier trimestre 2025. Il a profité de l'information du jour pour assurer que la date de livraison des écrans en octobre corroborait un lancement officiel début 2025.

La livraison des écrans en octobre est inhabituelle pour l'iPad, c'est pourquoi nous ne sommes persuadé que les propos de Ross Young concerne vraiment ce modèle. Actuellement, les rumeurs s'accordent sur un événement en octobre présentant au moins quelques nouveaux Mac et iPad. Rappelons que la puce M4 n'est pour le moment présente que dans l'iPad Pro 2024, l'appareil le plus fin jamais réalisé par Apple.